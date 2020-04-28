4999元起，大疆发布Mavic Air 2：拍摄更强，续航大增

4月28日上午消息，大疆创新刚刚在官网上线了Mavic Air的升级版—Mavic Air 2，相比上代产品，Mavic Air 2机身更大更重，搭载了1/2英寸CMOS传感器，续航也增加到了34分钟，售价4999元。这也是时隔两年，大疆首次更新Mavic Air产品线。

▲ 大疆Mavic Air 2

虽然只是第二代产品，但整个设计风格已经有了非常大的变化，完全是在向御2系列转移，Mavic Air 2延续了御系列一脉相承的折叠结构，但是体积和重量相比上代产品却是增加的。

▲ 体积更大

Mavic Air 2对比前代长了12mm，宽了接近28mm，Mavic Air 2重量为570克，相比Mavic Air重上了140克。展开后的体积也明显比Mavic Air大了许多。

▲ 搭载了1/2英寸CMOS传感器

大疆Mavic Air 2搭载了1/2英寸CMOS传感器，可拍摄4800万像素照片，支持录制4K/60fps视频及 8K移动延时视频；还有34分钟的续航时间和最远10公里的高清数字图传距离；P档速度提升至 43km/h，运动模式下最大飞行速度达19m/s。

▲ 加入智能拍照模式

比较有趣的是，Mavic Air 2加入了智能拍照模式，包括场景识别、纯净夜拍及HD三种技术，主要是智能识别航拍场景并针对不同场景进行算法优化。

▲ 更有趣的智能模式

智能飞行能力也大幅升，包括APAS 3.0、焦点跟随等。比如APAS 3.0，在普通模式P档下默认开启，能自主判断并根据障碍物规划新路径。全新焦点跟随提供了聚焦 2.0、智能跟随3.0、兴趣点环绕 3.0三种模式。

Mavic Air 2依然采用了折叠式遥控器，需要搭配智能手机来使用。不过这次遥控器有了全新的设计，比传统的御系列遥控器要大了一圈，夹持结构也有了变化，改在了上面。

Mavic Air 2拥有丰富的智能创作工具，包括一键8K延时摄影，HDR全景、智能拍照、一键短片以及内置DJI Mimo编辑器。

综合来看，Mavic Air 2对比Mavic Air绝对是有了质的提升，它的重量并没有浪费，完全在向御2系列系列靠拢。

售价部分，即日起，Mavic Air 2 在大疆官方商城、京东、天猫及深圳、上海、南京、杭州旗舰店和线下授权体验店开始同步现货发售。

Mavic Air 2 标准版含飞行器、1块电池、遥控器等配件，售价4999元，畅飞套装另含单肩包，2块备用电池、1组ND滤镜等配件，售价6699元。