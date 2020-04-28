中国长臂管辖权第一单！瑞幸到底捅了多大篓子

4月27日，一张“瑞幸被相关部门接管”的截图在网上疯传。

网易科技记者在上午九点多到达瑞幸总部，发现确有数名审计人员进入，而后中国证监会依据“长臂管辖权”派驻调查组的信息传来；下午一点半左右，有工商执法人员进入神州优车集团大楼。

下午三时许，瑞幸咖啡发布声明称，目前，公司正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解，公司及全国门店运营正常。而记者在神州优车外部等到晚间八点半左右，才看到执法人员驱车离开。

同时，瑞幸也于27日在App首页更新信息：第9期百万大咖暂停一周。瑞幸于今年3月开启了逐鹿“百万大咖”活动，目前已经进行八周，消费者每周消费满5件商品（去年则为7件），就可以均分400万。今年已经是第二季，比上一年还要疯狂，烧钱6000万（去年为5000万）打造一波声势。

瑞幸在这一周停止了现金分享活动。瑞幸官方解释，暂停该活动，是因为“五一长假即将来临，“百万大咖”活动也要放个假。4月28日到5月4日暂停一周，5月5日第9期继续。目前瑞幸咖啡充值页面已经变为充2赠1，充5赠3，充10赠7，相比之前只能充2赠1的优惠力度又加大了。

以上种种迹象表明瑞幸造假风波已经影响到其既定经营政策，并且受到中美证监会高层的高度“关注”。

瑞幸到底捅了多大篓子？

过去一个月来，瑞幸自爆财务造假，爱奇艺、好未来等中概股相继被做空，业界普遍认为，这是瑞幸造假后引发了中概股的连锁反应。

4月23日，美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊-克莱顿(Jay Clayton)上电视，罕见地指明中概股风险。

这是有史以来第一次，美国证监会主席在电视上公开提醒投资人不要投资中概股，这也是最近三日内，克莱顿第二次公开提示中概股投资风险了。美国证监会主席，会计准则委员会主席，各部门负责人此前联合发布公告，提示中概股的风险，特别是无法检查审计工作底稿。

“与美国国内相比，包括中国在内的许多新兴市场信息披露不完全或具有误导性的风险大得多，并且在投资者受到损害时，获得追索的机会要小很多。”这样的声音似乎释放出来更多信号，在这份报告里中国作为新兴市场的代表被提及21次，同时，据外媒报道美国鹰派议员和部分前官员正努力说服特朗普政府让联邦雇员退休金计划停止投资中国企业股票。

在国内，证监会与银保监会针对瑞幸造假事件相继发声。

4月2日中国证监会发布声明称，强烈谴责瑞幸咖啡财务造假，将按照国际证券监管合作的有关安排，对相关情况进行核查。4月22日，银保监会副主席曹宇在发布会上表示，瑞幸咖啡财务造假事件性质恶劣、教训深刻，银保监会将坚决支持、积极配合主管部门依法严厉惩处，对财务造假行为始终保持零容忍的态度，共同维护好良好的市场环境。

据了解，在瑞幸自我披露财务造假后不久，美国证券交易委员会（SEC）就已向中国证监会发函，与证监会就双方配合对瑞幸咖啡进行彻查一事进行沟通。27日晚间，中国证监会也正式回应自瑞幸咖啡自曝财务造假以来，第一时间对外表明严正立场，并就跨境监管合作事宜与美国证监会沟通，美国证监会作出了积极回应。

中国证监会指出，一向对跨境监管合作持积极态度，支持境外证券监管机构查处其辖区内上市公司财务造假行为。在国际证监会组织（IOSCO）多边备忘录等合作框架下，中国证监会已向多家境外监管机构提供23家境外上市公司相关审计工作底稿，其中向美国证监会和美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）提供的共计14家。此外，2019年10月中美双方对香港会计师事务所审计的、存放在中国内地的在美上市公司审计工作底稿调取事宜也达成了共识，目前合作渠道是畅通的。

在证监会已经成立调查组进驻，并有工商执法人员调查的情况下，博星证券研究所所长邢星认为其实在今年3月1日开始实施的修订后的《中华人民共和国证券法》就已经赋予了证监会“长臂管辖”的权利，凡事在中华人民共和国境内外的证券发行和交易活动，只要扰乱了中华人民共和国境内市场秩序、损害了境内投资者的合法权益，那么都会依据本法的有关规定进行处理并追责。

邢星对长臂管辖权进行了相关解读，他表示该权利之前主要是美国民事诉讼中的一个重要概念，即当被告住所不在法院所在的州，但和该州存在某种联系时，就该项权利要求而言，该州对于该被告具有属人管辖权，可以在州外对被告发出传票。因此此次证监会依据新的证券法，对瑞幸咖啡进行查处，意味着成为中国证监会长臂管辖权的第一单。

法学博士，经济学博士后刘安认为最终很有可能已经就专案的跨国监管形成谅解备忘，由中国证监会主持调查，由美国证监会处罚，在美并行中小投资者集团诉讼；或者中国证监会依照《证券法》规定行使域外管辖权展开独立监管调查并处罚，嗣后有条件协助美国证监会，视情况提供相应底稿，两种方式都有可能。

同时，两位专家均表明，这也说明了，高层对于上市公司造假、欺诈、违规操作的零容忍，且后续的监管力度有望愈发增强。此次中国证监会的介入一方面会对整个事件的进展起到一定的辅助作用，毕竟瑞幸咖啡属于中国企业；另一方面更多是对于上市公司日常经营规范的一种震慑，因为随着中国在国际地位的不断提高，加强各个层级的监管是必然事件，而资本市场作为重中之重，自然也不会独善其身。

“一日为贼，终身为贼”

针对瑞幸财务造假事件，金融专家陈思进教授表示在三个层面应该受到关注，第一是对新经济，也就是互联网经济的反思；第二是美股可能会出现对中概股的整体质疑，目前已经显现出来；第三是有可能发生更为严重的引发对中国企业、中国市场的整体质疑，特别是在贸易战和新冠疫情之下，瑞幸事件无疑是雪上加霜。

陈思进在中美资本市场研究多年，据他观察，在不少美国投资者眼中，中国互联网电商比美国更具吸引力和想象空间。瑞幸就是一个典型的中国的咖啡故事。他本人认为瑞幸的模式本身也并没有太大问题，在陈思进看来，瑞幸完全是用互联网的思维，用线下线上的形式迅速铺开，中美多家互联网公司都是在如此做，中国有拼多多，美国有亚马逊，只是有待于成长为头部并且实现盈利。

“作为头部企业，经过流量不断的增加，现金流不断，经历了长时间的亏损之后前两年才盈利。瑞幸做到某一天，有一个拐点来了，哪怕一杯赚一分钱，也就赚了。”只是此次瑞幸造假事件后，美国证监会主席也提醒新兴市场发行人信披风险，陈思进认为确实需要对类似“新经济”进行反思。

“瑞幸事实上已经是在成功的路上了，如果不是造假和欺骗，它是非常成功的。只是瑞幸已经犯了美股市场的大忌，这是个致命的错误且不可饶恕，一日为贼，终身为贼。” 陈思进表示中概股虽在美股中占比不大，但对于大多数美国投资者而言，不可能详细了解其中各个公司的详情，中概股对他们来说，更像是一个整体，很容易“一荣俱荣，一损俱损”；而当下疫情之下，贸易不乐观，经济形势下行的情况，可能会引发中国市场的不良反应。

邢星认为，此次证监会进驻后，目前已经开始对瑞幸财务状况开始进行审计，一旦实锤，则在新证券法的标准下，瑞幸不但会面临行政和刑事的处罚，而且还将遭到投资者的巨额索赔。

在目前中美上市制度与资本市场有相当大的差异下，瑞幸造假事件不再是孤立事件，所引发的中美两国关于股市与资本的思考与讨论正在陆续发酵中。目前除了在美国应对集体诉讼外，日前已有国内投资者起诉瑞幸咖啡，并向厦门中级法院（瑞幸咖啡注册地法院）邮寄起诉书申请立案。

邢星谈到实际上，随着我国资本市场日益开放，加强上市公司监管是必经之路。此次新证券法的颁布就是要加强对上市公司造假、违规、欺诈的处罚力度。即便没有美国证监会及相关人士对中概股的态度，未来对境内外上市公司扰乱中国境内市场秩序、损害投资者合法利益的行为都将会受到严惩，只不过此次瑞幸造假恰好打响了“第一枪”。

中国资本市场由于成立的时间晚于发达国家，因此邢星认为在监管的过程中必然会存在一些漏洞，这是历史发展过程中不可避免的，但随着中国资本市场逐步走向成熟，制度性建设也会愈发完善。瑞幸咖啡作为引发加强上市公司监管的导火索，未来在上市公司信息披露方面也会加大管控力度，促使信息更加透明、公开，以维护资本市场的良好秩序、保护投资者权益不受损害。

但是陈思进强调了另外一点，造假也要看创始人等人的动机，不能因为财务造假就一棍子都打死这家企业，说他什么都错。“不能以成败论英雄。” 皮之不存，毛将焉附，陈思进提到瑞幸咖啡的风波肯定会殃及普通员工，无论是员工上岗还是收入都会受到很大的影响。所以一家企业不能弄虚作假，既是对企业的负责，也是对社会的赋能。

陈思进表示中美贸易战特别是新冠疫情蔓延以来，中国企业的全球化发展面临的国际环境发生了重大变化。过去企业为了获取经济利益在全球市场上把竞争机制发挥到极致。当时，往往忽略了竞争规则或者缺乏规则意识。贸易战和新冠疫情蔓延将带来各国市场监管强化，仅有竞争意识而缺乏合规意识的企业将面临严峻的挑战，如何面对全球市场新规则是企业今后国际化不能回避的难题。中概股的遭遇敲响了警钟。

刘安还提到如果证监会真的决定行使《证券法》中规定的域外管辖权，对于瑞幸境内经营实体的财务经营状况进行全面监管检查，对于瑞幸涉嫌财务造假事件的处置无疑能起到加速水落石出的积极作用，而且案件的宣示意义在于昭示中国证监会扫除监管盲区，维护中国资本市场和上市公司主体在全球资本市场中信誉的决心，中概股境内实体的财务信披的真实准确完整可理解性将成为证监会监管关注的重点之一。