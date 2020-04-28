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官宣！苏宁天猫联合推出“双百亿补贴”：全面击穿行业底价

2020/4/28 10:31:15来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月28日消息 随着战略合作的深化，今日，苏宁联合天猫官宣，4月29日0点起，双方将联手推出“双百亿补贴”。

手握行业顶配流量及供应链实力，苏宁天猫此次通过全渠道、双平台同时补贴，并有双倍“百亿补贴”力度加持，势必为家电3C市场注入强心针。

双百亿补贴的背后，核心竞争力依然是价格。IT之家获悉，双方活动覆盖美的、海尔、华为、苹果、小米等众多家电3C品牌尖货，全面击穿行业底价。

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关键词：苏宁天猫

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