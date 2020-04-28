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爆料暗示魅族17 Pro将搭载类似新iPad Pro的激光雷达扫描仪

2020/4/28 17:04:37来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月28日消息 博主@数码闲聊站 刚刚发布微博，暗示魅族17 Pro将搭载类似新款iPad Pro的激光雷达扫描仪。

据悉，苹果为新款iPad Pro上配备了一颗iPhone都没有用过的激光雷达扫描仪（LiDAR），这让iPad Pro拥有了全新的空间定位能力，在扫码拍照之外拥有了更强大的AR应用功能。

如果你关注汽车行业，或许对激光雷达不陌生，和声纳（SONAR）和雷达（RADAR）这些探测技术相似，激光雷达（LiDAR）也是检测空间环境的技术，在实际生活中有着许多应用。

若这一消息属实，那么魅族17 Pro可能也会像新iPad Pro那样拥有更强大的AR应用功能

IT之家曾报道，魅族17将采用6400万像素索尼IMX686领衔的横置五环式全场景影像系统，目前已确定的是魅族17将采用一块90Hz屏幕，采用骁龙865+UFS 3.1方案，采用4500mAh 电池 + 30W Super mCharge超充方案，采用6400万像素索尼IMX 686四摄方案，支持Wi-Fi 6技术并将搭载mSmart 5G技术，拥有十七度灰、独角兽、松深入墨配色。

魅族17将于5月8日通过线上发布，目前该机已经开始积极量产，正在全力备货中。

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关键词：魅族17魅族

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