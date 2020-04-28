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魅族 Flyme 8.20.4.28 体验版更新：小窗模式 2.1 带来多项改进

2020/4/28 16:04:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月28日消息 魅族 Flyme 8.20.4.28 体验版现已更新，小窗模式 2.1 带来多项新功能。

更新日志：

功能调整

• 小窗模式 2.1

横屏下支持使用第三方输入法和悬浮键盘，看视频玩游戏也能尽情聊天

路径：设置-导航和快捷操作-应用小窗-悬浮键盘

支持双击小窗以外的区域关闭小窗，适应你的操作习惯

路径：设置_导航和快捷操作-应用小窗-双击退出小窗

呼出菜单不足 5 个时可快捷添加小窗应用，体验更加深入

使用小窗打开隐私应用时支持指纹解锁，数据保护更加彻底

问题改进

• 应用小窗

解决部分机型小窗呼出不灵敏的问题

修复游戏小窗电量图标显示重影的现象

解决小窗模式下打开微信小游戏出现卡死的问题

解决部分场景下 QQ 小窗全屏按钮消失的问题

解决游戏模式下点击通话悬浮窗无法进入通话页面的问题

• 系统

解决部分机型录像声音偏小的问题

解决偶现无线网络会自动关闭的问题

解决使用深潜动态壁纸后，返回桌面闪屏的问题

修复点击耗电详情页面的耗电应用出现闪退的现象

解决开启金融安全支付后无线网络使用异常的问题

解决保存自定义铃声修改后恢复成系统默认铃声的问题

解决相机切换拍照与录像模式后闪退的问题

IT之家相关报道：

魅族 Flyme 8 体验版更新：输入法大变，新增三款系统级别动态壁纸

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关键词：魅族Flyme

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