苹果谷歌为何走到一起？联系人跟踪API开发背后的故事

4月29日早间消息，苹果和谷歌将联合开发的跨平台联系人跟踪API。外媒CNBC最新报告的深入报道了谷歌和苹果之间是如何走到一起的。有趣的是，这个报告详细还介绍了苹果开发该技术的进度。

“联系人跟踪”是最近在科技行业中越来越流行的一个术语。原因是苹果和谷歌共同努力使用这项技术，旨在通过使用智能手机数据来跟踪与他们密切接触的人，以警告人们其潜在的病毒感染风险。如果您的COVID-19测试结果呈阳性，您可以向过去14天遇到的所有人发送警告。

根据CNBC的报道，VMWare的创始CTO Edouard Bugnion首先向苹果的开发人员关系团队介绍了联系人跟踪以及平衡隐私和可用性解决方案的需求。这些需求很快被苹果公司健康战略计划负责人Myoung Cha了解到。

此时，他已经与一个小组合作研究如何将智能手机用于联系人跟踪-内部代号为“ Bubble”的项目。早期团队的其他成员包括苹果定位和移动技术软件工程主管 Ron HuangRon Huang，以及苹果公司的隐私副总裁Guy“ Bud Tribble”博士。

随后，这个团队加入了一个“愿意自愿参与该项目的工程师团队”，其中包括密码学专家Yannick Sierra和Frederic Jacobs。

团队在早期就赞成采用分散式方法：想法是，经过检测为阳性的用户的电话，可以将匿名警报直接发送到附近的其他电话，而不是将所有这些信息上传到政府或其他中央机构。

和苹果公司想到了一起，谷歌也正在内部考虑类似的项目。一个由高级产品经理Ronald Ho组成的早期团队内部负责该项目，项目的代号为“ Apollo”。然后，团队将项目提交给了谷歌的Android副总裁Dave Burke。后者最终与苹果的Myoung Cha进行了技术交流，这样也为两家巨头的合作做了铺垫。

不过只有在获得首席执行官的批准后才能正式宣布合作计划。在苹果公司CES蒂姆·库克（Tim Cook）和谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）举行了视频会议，对本次合作进行了深入的讨论后，这次合作才算是基本敲定。

CNBC最后还透露，联系人跟踪技术API的第一版将于美国时间5月1日发布。