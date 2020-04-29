谷歌高管解读财报：疫情之后，业务上云是趋势

北京时间4月29日早间消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至3月31日的2020财年第一季度财报。报告显示，Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元，比去年同期的363.39亿美元增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为68.36亿美元，比去年同期的66.57亿美元增长3%。

业绩公布之后，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）和CFO露丝·波拉特（Ruth Porat）召开了分析师电话会议，回答了相关业务的问题。

以下是分析师电话会议回答摘要：

瑞银分析师埃里克·谢里丹（Eric Sheridan）：希望团队一切都好，请问Youbube平台上直接反应广告的表现如何，广告客户的使用情况如何，发展这部分业务公司有何目标？另外，公司会否继续推进精简运营成本以提高效率？疫情对于公司支出和成本结构的影响有哪些？

桑达尔·皮查伊：谢谢你的祝福。Youbube直接反应广告越来越受欢迎，对于应用类客户，比如游戏公司非常好用，公司正在努力改进该广告类型的功能，以便适用于更多推广场景。总的来讲，各类公司都在努力适应目前的情况，我们也利用在搜索方面的成功经验来帮助我们的客户，期待这类广告的接受度能够越来越高。

露丝·波拉特：关于成本支出，疫情令公司需要加倍努力提高运营效率，比如在各个业务上优化人员配置，放慢招聘进度，不是停止招聘，只是速度会放缓，来优化各个业务部门的运营。在营销方面的支出也一样，公司将继续营销方面的投入，营销部门的支出大多与人员相关，公司将继续在广告上的投入，尤其是对于云业务的推广。公司年初的时候确实按计划减少了产品和品牌广告方面的支出，尤其是通过数字渠道的推广，以支持其他业务，并且令推广支出的预算制定更为合理。关于其他方面的投入，我们主要关注如何优化各类产品和服务，由于各类线下活动的取消，相应的投入也减少，比如在设备和服务器业务上，公司一直重视提高运营效率，当下的环境可以帮助我们更好地实现目标，支持成长型业务的增长。

摩根大通分析师道格拉斯·安穆斯（Douglas Anmuth）：桑达尔提到说，当这场危机结束之后，世界会变得大不一样，公司会否在疫情之后变得更强大？关于支出的问题提给露丝，疫情之后，公司的支出使用会否更为严格，更为审慎？

桑达尔·皮查伊：这个问题问的好，公司也在一直在思考，我们看到所有领域都在考虑向线上转移的问题，包括通过线上渠道营销，将数据存储到云上，这个趋势非常明显，我们需要确保服务能够提供相应的价值。比如线上广告，以往大家可能还会争论怎么可能通过直播推广产品，现在也都开始认真思考这个问题了，还比如之前对于将推广预算向线上转移抱有怀疑态度的客户，如今也愿意采取一切方式来扭转颓势。业务上云也是一个趋势，大家想要对于云服务有更深的了解，比如是否需要自己建立数据中心，如何管理固定成本等等，客户越是想了解，我们越需要仔细思考业务机会，公司的各个业务，包括搜索，Youtube，谷歌应用市场，云业务，公司都会进行长期投资来抓住机会，乘势而为。

露丝·波拉特：我想你的问题是公司为提高效率而采取的相关措施会否持续。公司的增长在持续十年之后，运营效率肯定应该有相应的提高，我们也在持续关注这方面的情况，当下的疫情迫使我们更加聚焦于这个问题，也让我们意识到这个问题的迫切性，并且在管理方面祭出对策。我们将确保各项支出策略的可持续性，同时我们不会因为在支出上的审慎态度而减少为公司长期增长而需要做出的投资，保证每一分钱都用得好。