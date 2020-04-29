谷歌安全团队再为iOS挑错，公布一系列安全漏洞

北京时间4月29日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌旗下安全团队Project Zero日前再次为苹果公司挑错，公布了一系列可能为黑客提供入口点的基本漏洞。

去年7月，Project Zero团队曾公布了影响iOS系统的6个“无交互”安全漏洞。这6个安全漏洞中的4个可以导致在远程iOS设备上执行恶意代码，而无需用户交互。而第5个和第6个漏洞允许攻击者从设备内存中泄漏数据，并从远程设备读取文件，同样无需用户干预。

这一次，谷歌公布这些漏洞的时机也是比较适宜的。在过去的一周里，苹果有两个安全问题成为人们关注的焦点。例如，一份安全报告声称，一封恶意制作的电子邮件，可能导致苹果自家的邮件应用程序崩溃，同时为进一步的攻击打开了后门，然后自然就是病毒文本炸弹。

这些问题的共同点是：基本的系统处理可能会被利用。通过在设备上触发意外的软件响应，通常被锁定的控件可能会出现不可预测的行为，从而为攻击打开了大门。

这也是谷歌Project Zero团队昨日发布的这份报告的主题，该报告公布了大量的新漏洞。谷歌称，已将这些漏洞报告给了苹果或各自的负责方，如今这些漏洞已被修复。

对于用户而言，如果像往常一样更新了操作系统，就会得到保护。但这一次有所不同，谷歌警告称，即使这些漏洞本身不足以实现对设备的接管或导致严重的数据泄露，但是，只要黑客下些功夫，还是可以远程利用这些漏洞。

对于苹果而言，肯定希望这几天的安全问题披露尽早结束，尤其是已经修复了这些漏洞。但是，用户信心动摇又是一个问题。对于利用其平台的安全性进行营销的苹果来说，这自然不是什么光彩事儿。