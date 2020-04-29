《守望先锋联赛》赛季 MVP & 总冠军队伍成员加入《Valorant》项目

IT之家4月29日消息 据ESPN报道，2019《守望先锋联赛》MVP、第二赛季总冠军队伍旧金山震动队选手Jay "Sinatraa" Won，将退出《守望先锋》项目并加入Sentinels旗下的《Valorant》队伍。

今天《守望先锋联赛》旧金山震动队官推发文暗示Sinatraa选手离队，而后Sentinels官推发文确认Sinatraa加入旗下《Valorant》队伍。据Sentinels介绍，目前旗下《Valorant》队伍已有四名队员，分别为前《守望先锋》职业玩家Jay "Sinatraa" Won、前《Apex英雄》职业玩家Jared "Zombs" Gitlin，以及两位前《CS：GO》玩家Shahzeb "ShahZaM" Khan和Hunter "SicK" Mims，Sentinels正在寻找第五名成员以完善《Valorant》战队。

Jay "Sinatraa" Won曾获2019年OWL MVP，是OWL第二赛季季后赛总冠军队伍旧金山震动队成员，2019《守望先锋》世界杯冠军队伍美国队成员及MVP。

IT之家本月曾报道，《Valorant》已开启封测并公布了排位系统。据悉众多电竞职业选手试玩后给出较高评价，并且《Valorant》也是首个未发布便被多家电竞俱乐部看中并组建战队的游戏，吸引职业玩家跳槽。

