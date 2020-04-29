微信发布专项治理公告：打击利诱用户参与虚假辅助注册行为

IT之家4月29日消息微信安全中心日前发布了《针对利诱用户参与虚假辅助注册行为的治理公告》。

微信表示，其近期发现不少“地推扫码团队”在路边摆摊宣传，声称自己是“微信团队”在举办安全辅助功能的推广活动，以免费送口罩、咖啡、气球、水杯等小礼品的方式利诱普通用户参与扫码，辅助他们进行微信注册或解封。

IT之家了解到，此外，还有一些“线上网赚平台”，将辅助注册、解封包装为兼职、任务分派等多种有偿形式。

微信官方声明称，其从未举办过此类活动。这是不法分子为了躲避微信安全打击衍生出的虚假诱导行为。这些新注册、解封的帐号衍生出欺诈、垃圾营销、虚假广告等多种恶意行为，严重破坏了平台绿色健康的生态环境，影响了正常微信用户的合法权益。蒙骗普通用户参与其中。

微信表示，为保护用户权益、肃清平台环境，微信团队将继续加强对违法违规行为的打击，并在《微信个人帐号使用规范》中明确规定，不仅“诱导或欺骗他人为自己注册、解封微信号进行辅助验证”属于违规行为，“恶意为他人注册、解封微信帐号进行辅助验证”也属于违规行为。

具体规定包括：

1.2.3用户不得实施恶意注册、使用微信帐号的行为，如频繁注册、批量注册微信帐号、滥用多个微信帐号、诱导或欺骗他人为自己注册微信号进行辅助验证、买卖微信帐号及相关功能、恶意为他人注册微信帐号进行辅助验证等。

1.3.3解封异常：对于在申请自助解除封号过程中异常行为，如批量申请解封、通过机器指令申请解封、提交虚假资料、虚构好友关系以及利用第三方网赚平台解封、诱导或欺骗他人为自己辅助解封等行为，腾讯将根据情节对解封帐号进行再次封号或永久封号处理；对违规辅助他人解封的帐号限制使用微信全部或部分功能、进行短期或长期封号处理。