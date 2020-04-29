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魅族编制梦想时间册：记录17年追梦之路

2020/4/29 12:07:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月29日消息 魅族将于5月8日在珠海正式举行新品发布会，届时魅族17系列新品将正式发布。继投票箱之后，今天魅族晒出了该发布会新的邀请函——梦想时间册。

魅族称：“我是轻易不说完美的极致追求，我是热爱不熄追求不止的初心。我是过去，更是未来。我不是别人，我是魅族。以赤诚之心编制「梦想时间册」，记录魅族 17 年追梦之路，与你共赴未来之约。”

IT之家了解到，魅族梦想时间册采用书本样式，记录了魅族03年至今的发展历程，从魅族的MP3，到首款魅族手机M8，再到MX系列，在最后则是魅族5月8日对17系列展开的期许。在书页的最后还有“2103”年份和待书写的空白页，魅族表示：留下的空白，不仅是对未来的想象和期待，更是对现在的鞭策和激励

魅族今天早些时候透露魅族17 Pro将配备 3D 深感探测器，目前已确定的是魅族17将采用一块90Hz屏幕，采用骁龙865+UFS 3.1方案，4500mAh 电池 + 30W Super mCharge超充，采用6400万像素索尼IMX 686四摄方案，支持Wi-Fi 6技术并将搭载mSmart 5G技术，拥有十七度灰、独角兽、松深入墨配色。

魅族17将于5月8日通过线上发布，不妨期待一下。

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关键词：魅族17

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