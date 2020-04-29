官方详解：小米10青春版如何实现50倍潜望式变焦

IT之家4月29日消息 小米10青春版于4月27日正式发布，售价2099元起。

IT之家了解到，小米10青春版配备全焦段AI四摄，支持15mm-122mm 多焦段，拥有48MP超清主摄、120° 超广角镜头与2cm 独立微距镜头，支持50倍潜望式变焦。

今日中午，小米手机官方发文解读了小米10青春版如何实现50倍潜望式变焦。以下为文章全文（略有删减）：

小米10青春版拥有四摄相机模组，四颗镜头分别是4800万像素超清主摄、800万像素长焦、800万像素超广以及200万像素微距镜头，覆盖了15-122mm的超宽焦段。其中的800万像素长焦镜头采用潜望式结构，可实现5倍无损光学变焦以及高达50倍的数码变焦。

潜望式镜头结构相对复杂，一般只用于旗舰机型。小米在影像技术方面不断探索，这一次，将潜望式镜头带入了仅售2099元起的小米10青春版中。

为什么要采用潜望式镜头？突破常规3X光学变焦极限 拍得更远长焦镜头在手机中其实并不少见，目前的三摄、四摄手机大多会配备一颗长焦镜头，以实现无损的长焦拍摄。但在变焦倍率上，3X已经是极限。如何实现更大的变焦倍率？如何看得更远？

镜头焦距越长，放大倍率越大，也就是能拍得更远。但要想实现更长的焦距，镜头长度也必须更长。

这是焦距与拍摄距离远近的示意图（实际镜组要比上图复杂得多）。要想实现更高倍率的变焦，镜片与CMOS之间的距离也要更长，这意味着相机模组就会更厚。一直以来，不断加厚的相机模组就已经在挑战着手机内部空间的极限。

所以，就出现了潜望镜头。

潜望式镜头是如何实现的？直角棱镜改变光路方向 使镜组可以横向摆放从名字上，大家最直接想到的应该就是潜水艇中的潜望镜了。没错，手机中的潜望镜头借鉴的便是潜望镜结构。

小米10青春版潜望式组合镜头包括一枚改变光路方向的直角棱镜和一组用来成像的非球面5P镜头。其中起关键作用的就是这枚直角棱镜。

光线经过一次折射，改变路径，经过5P镜头，最终射入CMOS器件上进行成像。直角棱镜加工工艺多达几十道，才能将光线精准折射到成像镜头内。其成本相对较高，这也是潜望镜头一般只用于旗舰机的主要原因。

长焦防抖至关重要 是如何做的？分体OIS控制系统 杜绝图像细微偏转光学防抖技术在高端手机中相对普及，它的原理是利用镜头中某组镜片或感光元器件的反向移动来抵消振动的影响。在长焦镜头下，任何一点抖动都会被无限放大，极易模糊。因此更需要光学防抖来保证成片率。

小米10青春版的潜望式组合镜头采用了分体式OIS控制系统。

之所以称其为分体式OIS防抖，是因为直角棱镜部分的竖向OIS与5P镜组部分的横向OIS均为独立结构。XY轴相互独立，无串扰，从物理结构上保证了画面稳定，不会发生图像细微偏转。

潜望式镜头组因为光路更长，结构复杂，还要保证光路内的其它器件不对光线产生影响。小米10青春版采用消光马达处理，将马达内壁的反射光线从有序反射变成漫反射，消除大量多余的镜面反射光线，保证照片整洁、通透。

如何利用潜望结构实现整机减薄？D-Cut技术 比常规潜望镜头厚度降低7.6%不增加机身厚度的情况下，实现更高倍的无损变焦。这是潜望式镜头最大的结构优势。

并且，小米10青春版的潜望镜头在确保不影响光路的情况下，还采用了D-Cut技术，给厚度提供压缩机会，相比常规潜望镜头，厚度进一步降低7.6%。

与市面主流产品相比，小米10青春版可能是目前最薄的潜望变焦手机。

依托于潜望式5倍长焦镜头+4800万像素超清主摄+200万像素微距+120°超广角镜头所组成的四摄模组，小米10青春版实现了15-122mm的超广焦段覆盖。无论在演唱会现场、还是在熙熙攘攘的旅游景点，你都可以拍得更远，看到更多。