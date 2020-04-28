小米回顾 MIUI 十年经典主题高清复刻，全部免费下载

IT之家4月28日消息 小米手机4月27日下午举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

MIUI表示，我们将这十年来的经典主题高清复刻，除了官方主题外，你还能在这些主题中看到这十年的文化变迁，找到属于自己的独家记忆。全部免费，现在就可以下载！

IT之家此前整理报道，MIUI 12采用了大幅领先安卓的底层米柚光锥动画架构，带来真实动效+跨越语言和文化的通感可视化设计，以及突破空间限制的超级壁纸； 还加强了隐私守护能力，捍卫你的数据权利； 支持全局自由窗口，可能是全球最优的手机多任务解决方案； 采用精准的灵弦手机运动检测算法，可忽略的电量消耗等。

小米主题官方还带来了MIUI的进化史，并将历代MIUI的界面重绘，带你找回过去的精彩。

MIUI V1

一切的开始，MIUI初代惊艳登场

2010年8月，MIUI诞生，拥有更符合国内用户使用习惯的操作逻辑，更美观的界面。认真听取用户反馈，快速迭代，奠定了国内Android定制系统的领先地位。锁屏说明：按住中间图标向下拖动解锁，按住左右快捷键向下拖动进入相应界面。

MIUI V2

图标变得有点方，有深度的桌面时钟

2010年底，MIUI V2版本发布，引入了主题概念，成为国内首家支持主题更换的rom。锁屏玩法：按住中间时钟区域向下拖动解锁，按住左右快捷键向下拖动进入相应界面。

MIUI V3

里程碑的一代，现代MIUI的雏形初现

2011年3月，MIUI V3在系统美观度、流畅性及功能性上大幅优化，主题商店作为单独的app出现在桌面，并搭载在了同年发布的小米手机一代上面。锁屏玩法：按住中间解锁图标向下拖动解锁，按住左右快捷键向下拖动进入相应界面。

MIUI V4

四向锁屏来了，图标开始趋向简洁

2012年1月，MIUI V4正式基于原生Android进行二次开发。锁屏玩法：按住解锁图标拖动进入相应界面或者解锁，双击解锁图标周围出现锁屏音乐。

MIUI V5

全新的圆润设计，众多人心中经典

2013年，MIUI V5发布，用户数突破1000万，正式走入大众视野，同年公布中文名“米柚”，v5标志着MIUI正式迈向成熟化。锁屏玩法：按住解锁图标拖动进入相应界面或者解锁，双击解锁图标周围出现锁屏音乐。

MIUI 6/7

极简扁平化，去除装饰，专注内容呈现

2014年8月，MIUI 6，MIUI引入扁平化设计风格，去掉了带v的命名，更加遵循原生Android设计。2015年，MIUI 7，用户量突破1亿，基本保持了MIUI6的设计风格，对系统相应速度和续航做了进一步提升。

MIUI 8

灵感来自万花筒，多彩且饱含细节

2016年5月，MIUI 8发布，用户量突破2亿。进一步扩大nfc公交卡服务。

MIUI 9/10

针对全面屏的设计，沉浸且愉悦

2017年7月，MIUI 9发布，内部代号“闪电”，在系统稳定性、流畅度、续航上面有很大提升。2018年1月，MIUI 10完成视觉与听觉的双重革新，其中视觉上，我们以“全面屏”为设计核心，加入属于全面屏时代的操作手势，打造完整，开阔的UI体验。

MIUI 11

全新的现代设计，图标加入细微渐变

MIUI 11系统于2019年9月发布，其定位是“效率革新 声色双全”。界面设计层面，更加注重界面的简洁高效，去除掉多余的符号，只留下必要的信息和内容。