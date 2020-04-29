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华擎RX 5500 XT ITX显卡开卖：不足18cm长，售价1899元

2020/4/29 20:35:52来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月29日消息 日前，华擎科技发布了Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G 显卡，现在这颗产品已经在京东开卖，售价为1899元。

华擎表示Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G显卡长度仅17.8 cm，能装入小尺寸及Mini-ITX机箱内，显卡采用长寿型10公分大风扇以及2支散热铜管，以强化散热效果并可有效降低噪音。

IT之家了解到，Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G显卡将主打 1080P 游戏，官方称可提供灵敏的高保真 AAA 游戏和电子竞技游戏体验，每秒帧数分别高达 60 FPS 和 90 FPS。Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G 配备了8GB 的 GDDR6 高速内存并支持PCI  Express 4.0，官方称实现了超高游戏效能与出色的能源效率。

Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G显卡是基于新一代RDNA架构、采用了最新7nm工艺技术打造，其GPU基础/游戏/boost频率分别达到1607/1717/1845 MHz，支持Radeon Image Sharpening、FidelityFX、Radeon Anti-Lag和Radeon FreeSync技术。

京东华擎 Radeon RX 5500 XT1899元直达链接
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关键词：华擎显卡

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