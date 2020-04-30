特斯拉汽车第一季度营收60亿美元，同比扭亏

北京时间4月30日凌晨消息，特斯拉汽车今天公布了2020财年第一季度财报。报告显示，特斯拉汽车第一季度总营收为59.85亿美元，比去年同期的45.41亿美元增长32%；净利润为6800万美元，相比之下去年同期的净亏损为6.68亿美元；归属于普通股股东的净利润为1600万美元，相比之下去年同期归属于普通股股东的净亏损为7.02亿美元。特斯拉第一季度业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价飙升逾10%。

第一季度业绩：

在截至3月31日的这一财季，特斯拉汽车的净利润为6800万美元，相比之下去年同期的净亏损为6.68亿美元。特斯拉第一季度归属于普通股股东的净利润为1600万美元，每股基本收益为0.09美元，这一业绩远好于去年同期。2019财年第一季度，特斯拉汽车归属于普通股股东的净亏损为7.02亿美元，每股基本亏损为4.10美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），特斯拉第一季度归属于普通股股东的调整后净利润为2.27亿美元，相比之下去年同期的调整后净亏损为4.94亿美元；调整后每股摊薄收益为1.24美元，相比之下去年同期的调整后每股摊薄亏损为2.90美元，这一表现远好于分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19名分析师此前平均预期特斯拉第一季度每股亏损将达0.36美元。

特斯拉汽车第一季度总营收为59.85亿美元，比去年同期的45.41亿美元增长32%，也超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19名分析师此前平均预期特斯拉第一季度营收将达59亿美元。

特斯拉汽车第一季度来自于汽车相关业务的总营收为51.32亿美元，比去年同期的37.24亿美元增长38%，比上一季度的63.68亿美元下降19%。其中，来自于汽车销售业务的营收为48.93亿美元，高于去年同期的35.09亿美元；来自于汽车租赁业务的营收为2.39亿美元，高于去年同期的2.15亿美元。特斯拉汽车第一季度来自于发电和储能业务的营收为2.93亿美元，低于去年同期的3.24亿美元，也低于上一季度的4.36亿美元。特斯拉汽车第一季度来自于服务及其他业务的营收为5.60亿美元，高于去年同期的4.93亿美元，但低于上一季度的5.80亿美元。

特斯拉汽车第一季度毛利润为12.34亿美元，与去年同期的5.66亿美元相比增长118%；毛利率为20.6%，与去年同期的12.5%相比上升815个基点。

特斯拉汽车第一季度汽车相关业务的总毛利率为25.5%，与去年同期的20.2%相比上升538个基点，与上一季度的22.5%相比上升303个基点；不按照美国通用会计准则（不计入监管信贷），特斯拉汽车第一季度汽车业务的调整后总毛利率为20.0%，相比之下去年同期为15.3%，上一季度为20.9%。

特斯拉汽车第一季度运营利润为2.83亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为5.22亿美元。

特斯拉汽车第一季度总营收成本为47.51亿美元，高于去年同期的39.75亿美元。其中：

- 汽车销售业务的营收成本为36.99亿美元，高于去年同期的28.56亿美元；

- 汽车租赁业务的营收成本为1.22亿美元，高于去年同期的1.17亿美元；

- 汽车业务的整体运营成本为38.21亿美元，高于去年同期的29.73亿美元。

- 特斯拉汽车第四季度发电和储能业务的营收成本为2.82亿美元，低于去年同期的3.16亿美元；

- 服务及其他业务的营收成本为6.48亿美元，低于去年同期的6.86亿美元。

特斯拉汽车第一季度总运营支出为9.51亿美元，低于去年同期的10.88亿美元。其中，研发支出为3.24亿美元，低于去年同期的3.40亿美元；销售、总务和行政支出为6.27亿美元，低于去年同期的7.04亿美元。

特斯拉汽车第一季度用于业务运营活动的现金为4.40亿美元，相比之下去年同期为6.40亿美元。特斯拉汽车第一季度资本支出为4.55亿美元，高于去年同期的2.80亿美元。截至第一季度末为止，特斯拉持有的现金和现金等价物总额为80.80亿美元，相比之下截至2019财年第一季度末为21.98亿美元，截至2019财年第四季度末为62.68亿美元。

特斯拉汽车还在财报中披露了各种车型的产量和交付量数据。Model S和Model X车型第一季度产量为15390辆，与去年同期的14163辆相比增长9%；交付量为12230辆，与去年同期的12091辆相比增长1%。Model 3车型第一季度产量为87282辆，与去年同期的62975辆相比增长39%；交付量为76266辆，与去年同期的50928辆相比增长50%。

前景展望：

特斯拉表示，很难预测车辆生产及其全球供应链将以多快的速度恢复到此前水平。由于可能出现一系列广泛的潜在后果，净利润和自由现金流的近期指引很可能将是不准确的。

特斯拉称，就美国工厂而言，目前仍无法确定该公司及其供应商在恢复运营之后能以多快的速度提高产量。

特斯拉表示，上海和柏林工厂的Model Y生产线仍是该公司最重要的近期项目。

特斯拉称，该公司将可实现行业领先的运营利润率和盈利能力。

特斯拉表示，预计弗里蒙特工厂Model Y车型和上海工厂Model 3车型的产量在整个第二季度中都将逐步提升，并表示该公司正在继续为柏林“超级工厂”和上海“超级工厂”的Model Y车型提高产能，并仍旧计划在2021年从这两家工厂开始出货。另外，特斯拉称其将把第一批Semi车型的交货时间转移到2021年。

股价变动：

当日，特斯拉汽车股价在纳斯达克常规交易中上涨31.39美元，报收于800.51美元，涨幅为4.08%。在随后截至美国东部时间周三下午5点16分（北京时间周四凌晨5点16分）的盘后交易中，特斯拉汽车股价再度上涨82.47美元，至882.98美元，涨幅为10.30%。过去52周，特斯拉汽车的最高价为968.99美元，最低价为176.99美元。