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特斯拉最新股权结构：马斯克为第一大股东，持股20.8%

2020/4/29 11:25:49来源：新浪科技作者：木尔责编：远洋评论：

北京时间4月29日上午消息，特斯拉近日向美国证券交易委员会（SEC）提交了Form 10-K/A文件。根据这份2019财年年报，公司首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）同时作为公司大股东，拥有38,658,670股实益股份，持股比例为20.8%。

文件显示，特斯拉全体董事和高管（包括马斯克在内）共拥有42,878,103股实益股份，持股比例为23.0%。其中，特斯拉董事、甲骨文董事长兼首席技术官拉里·埃里森（Lawrence J. Ellison）持有特斯拉3,019,445股普通股，占总股本的1.7%，其他董事和高管持少数股份。

另外，在持股5%以上的股东中，Baillie Gifford & Co.持有特斯拉13,826,979股实益股份，持股比例为7.6%；Capital Ventures International持有特斯拉12,134,541股实益股份，持股比例为6.7%；Capital World Investors 持有特斯拉10,739,283股实益股份，持股比例为5.9%。

年报中还提到，2019年，马斯克担任公司首席执行官一职的年薪为23760美元。但实际上，该薪资仅反映了加州法律下的最低适用薪资水平。马斯克主动放弃了该笔工资。

2017年与2018年，马斯克同样未领取这笔工资。年报还指出，马斯克拥有价值30,483,250美元的股票期权奖励，但马斯克尚未出售这部分奖励，因此也没有获得该笔资金。

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关键词：特斯拉马斯克

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