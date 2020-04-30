送书送手机送哑铃…万物皆可外卖，电商企业慌否

外卖骑手的配送箱变得更热闹了。

除去餐品、生鲜、药物这些老朋友，图书、手机、健身用品等新成员也加入其中。北京、上海等地多家书店、图书馆、出版社先后与美团、饿了么合作，开展外卖业务；华为P40新机发布会刚结束，北京、上海、无锡数百家华为授权体验店就带货入驻美团闪购；迪卡侬北京、沈阳部分线下门店也开通了饿了么外卖服务，从哑铃到风筝线，从帐篷到运动秒表，直送到家。

高二在读的饿了么用户邓翀对实体书店的外卖业务表达了期待，他称，由于自己家和书店距离太远，而学校在学习资料购买方面又存在时间要求，想在当天买到书十分不便。“希望每个城市的实体书店都能够支持外卖，这样可以给不少人带来便利，大概也会让我爱上买书和读书，不然按照现在这个状况，真的快折磨死人。”

事实上，这不是外卖平台对品类的首次扩充。此前，屈臣氏、万宁、名创优品就已在饿了么上线，海澜之家同样与美团外卖联手，试图借服装的高效配送吸引消费者，提升用户体验并为门店引流。不同的是，疫情所限，越来越多的线下经营活动转至线上，并因此引发了诸多疑问——这究竟是一时的自救措施还是未来的发展趋势？

但不论怎样，对身处其中的外卖平台而言，都相当于消费场景的进一步延伸。换句话说，它们正试图撬动实物电商的基本盘。这背后既是美团为了寻找价值增量与阿里巴巴之间产生的必然交锋，也意味着包括外卖平台、实物电商平台、品牌和消费者在内所有参与者在新零售领域的共同探索。战场在变，竞争的主题不变。

从图书到哑铃，万物皆可外卖

在看到#实体书店也送外卖了#这个微博热搜前，远程办公的傅蓓刚在美团上给女儿买了一本新华字典。她告诉新浪科技，因为女儿做习题着急使用，电商平台购买至少要第二天到货，而疫情之下又不方便外出，她抱着试试看的想法在美团上进行搜索，恰好家附近就有一家书店可以配送。“没想到真的能送‘精神食粮’，也算是一次很有新鲜感的体验了。”

美团App上，多位用户给外研书店中关村东升科技园店写下了这样的评价——“发货超快”、“包装很好”。还有用户感慨，自己第一次使用美团居然是为了买书，跑下楼时都很激动。“10点16分下单，10点38分就收到了美团外卖骑手的电话，配送速度也太感人了！”

图源：中国青年报

新浪科技通过美团App就配送时间向几家书店发起在线咨询，外研书店中关村东升科技园店的回复是“根据距离远近，一般半小时就可以到”。钟书阁书店则表示，一般在下单后15分钟发货，要看用户所在的位置与书店的距离。

此外，新浪科技发现，言几又中关村店也将香薰、钢笔、书灯等文创产品搬上了饿了么App，工作人员告诉新浪科技，目前线上呈现的并非书店的全部商品，可以添加微信后接收更多商品信息。至于配送速度，“和平时点外卖一样，很快的”。

对外卖骑手而言，图书是比餐饮更易于运输的品类，不像蛋糕，晃一下就垮；也不像面汤；颠两次就洒。不过，如果换成一对重达十公斤的哑铃呢？

近日，综合体育用品零售商迪卡侬上线饿了么，其北京、沈阳等地的部分门店已开通外卖服务，首批遴选超200款商品，既有哑铃、瑜伽垫等常规运动器材，也有黏黏球、回力镖等特色商品，线上下单后最快30分钟即可送货到家。

图源：新浪科技截图

摊子铺开，效果如何？3月20日-3月22日，美团外卖联合42家线上营业的实体书店举办居家读书日活动。美团方面透露，在部分商品最高满100减50、限时减免配送费的前提下，3天图书销量近1000本，外研书店共成交120个订单。除去儿童绘本、社科经典和词典等工具书，手帐、作业本、咖啡也备受欢迎。新浪科技注意到，外研书店中关村东升科技园店在美团App的月销售量显示为196，不过，店铺中一些图书的销售量依然是零。

图源：新浪科技截图

而在饿了么App北京地区的迪卡侬店铺中，月销售量最高为17，各店铺售出的多为单线风筝、羽毛球等适合家庭成员协同使用的装备。更有用户坦言，就是为了让孩子玩才买的。

疫情下自救，双方各有思量

美团方面介绍，北京市和美团在3月第一周完成了“实体书店+美团平台计划”产业协同框架协议，首批入驻的72家实体书店包括北京图书大厦、新华书店、中信书店等，目的是满足用户读书需求，并帮助线下书店渡过难关。饿了么方面在接受新浪科技采访时也提到，与书店合作是双方在新领域的创新尝试，本质上是共同选择的结果。

毕竟对部分用户来说，读书是刚需。大四学生佟昀向新浪科技诉苦，疫情原因暂时无法返校，但作为毕业生，论文是不得不写的，然而手边什么都没有，查资料极其艰难。“我的书都放在学校没带回家，小城市物流不便，在电商平台重新买的话至少也要等几天，所以如果能以这样的方式送书就太方便了！”

图源：上观新闻

曾从事图书电商工作的龚定指出，目前“书店+外卖平台”主要解决的是教材、教辅、工具书一类的需求，更偏向于应急，也较好地利用了外卖平台的配送优势。热衷于阅读文化社科类图书的用户梅疆却认为，除了上述品类，有时候读者可能只是心血来潮想看某一本书，比如在社交平台刷到推荐后，在当时的时间节点希望立即阅读到更多内容。“外卖不用自己出门去买，而且要比网购来得快，网购在等待到货的时间里心情也许就变了，没有特别想看的那个感觉了。”

从用户的角度看，这其实等于从计划性消费演变为即时性消费。而实体书店也好，线下手机和运动器材门店也罢，它们不仅需要找到更丰富的经营手段以撑过疫情，更应当思考的是如何创新自己的运营模式，探索更佳的消费服务路径。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾在接受新浪科技采访时表示，受疫情影响，线下实体门店生意惨淡，为增加现金流、减少亏损，实体门店被倒逼转向线上发展。在这个过程中，其实也加快了线下实体门店的数字化探索，进而成为其转型升级的契机，并使得外卖平台的配送资源在非就餐时段能够得到更好的利用。

陈礼腾强调，仅就图书这一类目而言，与“书店+外卖平台”相比，线上电商价格更实惠，选择更丰富，服务体系更完善，唯一的缺点就是配送效率略有不足。“但该缺点并不影响用户的实际消费体验，因此书店与外卖平台的合作尚未能看出良好的发展前景，或许还要摸索更具商业价值的模式。”他说道。

着眼电商到家，美团阿里拼刺刀？

尼尔森3月发布的《深度解析疫情下中国零售业的变革与机遇》报告称，67%的零售商家表示将大力拓展线上渠道，加快到家业务或前置仓布局，此外，多渠道加速融合、强化供应链等也受到普遍关注，经历了疫情考验的零售业正酝酿着新的变革。

提升交付速度进而增大销售竞争力和市场占有率，或许是零售商家押注的新趋势，而在迈向未来的道路上，外卖平台又充当了什么角色？

一位不愿具名的电商领域学者认为，这与美团等外卖平台力求开发用户多种类型消费场景的探索不谋而合。从买菜业务到外卖送手机，更多品类吸引更多用户，更多用户产生更多消费频次，从而带动更多商家参与进来，这是平台商业模式中常见的多边效应，也是一种可行的长期盈利模式。

在去年举办的第三届零售创新峰会上，美团点评高级副总裁王莆中表示，外卖是服务业和零售业的交叉口，美团闪购希望做成30分钟送到的LBS电商，推动零售线上化加速度。而在美团向零售业前进的同时，阿里巴巴等电商也瞄准了实体门店，试图通过大数据驱动的线上线下融合实现人、货、场的重构。

图源：网络

饿了么方面告诉新浪科技，推动包括零售品类在内的本地生活“新服务”升级，就是饿了么的核心战略，也是商家、行业和阿里巴巴的共同目标。未来这种“即时配送+X”的创新服务会越来越多，还会有更多让人意想不到的品类出现在饿了么上。“外卖没有天花板。”

而万物皆可外卖的背后是万物皆可到家，是外卖平台在配送核心能力的加持下所憧憬的终极业态，也是美团和阿里巴巴对于彼此业务的持续试探。美团当年避开了实物电商，选择了生活服务电商，但双方的业务边界在不断扩张之下已不再泾渭分明。阿里巴巴从仓库到家向门店到家推进，美团借餐饮外卖流量试验其更多的服务场景和更广的服务范围。当支付宝升级为数字生活开放平台，喊出“新的出征已经开始”，当美团外卖功臣离场，电商老兵登台——美团联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文将退出具体管理事务，曾任垂直电商好乐买CEO的李树斌晋升为S-team成员，双方是否又要再次互拼刺刀？

对此，陈礼腾分析，餐饮商户同样是线下实体店，由于消费频率较高，更具备外卖可行性，现在，美团不过是拓宽了外卖的服务范围，谈涉足实物电商腹地为时尚早。

但不可否认的是，美团正在为自身的升级做准备，万物到家并不简单，餐饮外卖只是单一方向上的一次成功，接下来美团还要做出怎样的努力？阿里巴巴在电商及本地生活服务业务上又要如何应对？没有一蹴而就，风，才刚起。

（文中邓翀、傅蓓、佟昀、龚定均为化名。）