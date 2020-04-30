高通：中国手机市场需求“非常接近”正常水平

4月30日消息，据国外媒体报道，当地时间周三高通公司发布2020年第二财季(2019年12月30日至2020年3月29日)财报，对当前第三财季的销售业绩做出稳健预测，并表示中国这个世界最大的智能手机市场需求已基本回归正常水平。

高通周三在一份声明中表示，第三财季公司营收将在44亿至52亿美元之间，而分析师平均估计为47.7亿美元。该公司表示，不计入某些项目每股利润将为0.6美元至0.8美元。

高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)在接受采访时表示：“可以说中国是榜样，你会看到第三财季的情况有所改善。”中国市场智能手机的需求“非常接近正常水平，而5G组合比我们预期的要好。”

莫伦科夫补充说，供应问题基本上已经解决，未来的销售将取决于消费者的支出水平。

高通股票在纽约盘后交易中上涨约3%，收于78.97美元。高通股价今年已经下跌10%。

高通表示，第二财季营收增长4.7%至52亿美元，处于该公司此前预期的中位数。净利降至4.68亿美元，合每股盈利0.41美元，上年同期净利为6.63亿美元，合每股盈利0.55美元。不计入某些项目的每股盈利为0.88美元，而华尔街分析师平均预期为0.78美元。

高通已经将业务上的成功与全球范围内推出的5G网络绑在一起。5G网络的数据传输速度有望大幅提升，这一前景促使许多消费者延长对现有手机的使用时间，并等待着设备性能的改善。高通警告称，5G手机需求要到今年下半年才会显现出来。

莫伦科夫表示，中国对5G网络的建设投入很大，北美地区也一直在继续部署。欧洲一些地区受到疫情影响，这一进程已经放缓。尽管如此，高通仍维持今年1.75亿至2.25亿部5G手机出货量的预测。这些手机均需要更昂贵的高通芯片。

高通是智能手机主处理器和调制解调器的最大制造商。公司已经修复了与苹果公司的关系，其芯片可能重新出现在今年晚些时候推出的iPhone手机上。不过，随着华为专注于本土市场，并采用自家芯片生产设备，高通在中国的市场份额有所下降。

高通的大部分利润来自手机专利授权。无论手机制造商是否使用高通芯片，高通都会从销售的每部手机中收取一定比例费用。而公司的大部分营收则来自销售手机处理器和调制解调器。

高通正在摆脱多年来威胁其授权模式的法律纠纷和监管程序。此前高通在一份文件中透露，公司于去年12月3日收到欧盟委员会的信息。欧盟委员会正在调查公司是否利用其在5G射频芯片市场基带处理器方面的优势地位从事反竞争行为。