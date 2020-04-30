特斯拉在日本再出致命事故，已被起诉设计有缺陷

北京时间4月30日上午消息，据外媒报道，近日，特斯拉公司被一名44岁日本男子的遗孀和女儿告上了法庭。此前，一辆特斯拉Model X在启用自动驾驶系统行驶时，撞上了一群站在东京附近高速公路旁的人，这名男子当场死亡。

周二提交给加州圣何塞联邦法院的起诉书显示，事故发生前不久，这两驾驶者特斯拉Model X的司机刚刚打了个盹，当他前面的另一辆车为了避开人群而改变车道时，Model X加速撞上了这群人。特斯拉的总部就在附近的帕洛阿尔托。

诉状称，这起事故是特斯拉自动驾驶系统的缺陷造成的，问题包括对司机是否保持警觉的监控不足，以及对不可预见的交通状况缺乏防范措施。特斯拉的自动驾驶系统也曾发生过其他致命事故，比如2018年在加州山景城（Mountain View）发生的一起事故，当时一辆运行自动驾驶的Model X撞上了混凝土护栏。

Yoshihiro Umeda（身亡男子）的遗孀及其女儿在诉状中表示：“如果过去特斯拉把责任推给了驾驶车辆的司机，那么这一次，特斯拉很可能还是会将这起事故描述为一名昏昏欲睡、注意力不集中的司机带来的后果，以此转移人们对其自动驾驶辅助技术明显缺陷的注意力。”

特斯拉没有立即回复置评请求。

Umeda的家人起诉特斯拉的设计有缺陷，没有警示用户，疏忽大意及过失致死。

事故发生时，Umeda和一群骑摩托车的人一起站在一辆货车后面，那辆货车位于Tomei高速公路的最右侧，之前也发生了一起交通事故。根据诉状，这是第一次与特斯拉自动驾驶相关的行人死亡事故。

本案是Umeda诉Tesla公司案，5:20-cv-2926，美国加州北部地区法院（圣何塞）。