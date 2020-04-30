特斯拉：上海超级工厂毛利率接近美国制造Model 3的水平

IT之家4月30日消息 在公布2020年第一季度财报后，今日上午，特斯拉表示，2020年是特斯拉历史上第一次在常规季度性疲软的第一季度实现了正的GAAP净利润。

特斯拉指出，虽然多地受到因暂停生产和交付导致的低效率影响，但在上海超级工厂，产量的进一步增长导致本地制造Model 3的利润率大幅改进。此外，Model Y给我们贡献了利润，这也是特斯拉历史上首次实现一个新产品在其第一季度的盈利。

IT之家了解到，特斯拉还表示，上海超级工厂的毛利率水平接近美国制造Model 3的水平，Model Y一季度毛利率为正值。

现金

一季度末现金及现金等价物为81亿美元，增长18亿美元；

营运现金流减去资本支出（自由现金流）为负8.95亿美元（其中因库存增长而流出9.81亿美元）。

盈利

一季度GAAP营业利润为2.83亿美元，营业利润率为4.7%；

GAAP净利润为1600万美元，一季度非GAAP净利润（未计股份支付费用）为2.27亿美元；

上海超级工厂的毛利率水平接近美国制造Model 3的水平；

Model Y一季度毛利率为正值。

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