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特斯拉：上海超级工厂毛利率接近美国制造Model 3的水平

2020/4/30 10:57:31来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月30日消息 在公布2020年第一季度财报后，今日上午，特斯拉表示，2020年是特斯拉历史上第一次在常规季度性疲软的第一季度实现了正的GAAP净利润。

特斯拉指出，虽然多地受到因暂停生产和交付导致的低效率影响，但在上海超级工厂，产量的进一步增长导致本地制造Model 3的利润率大幅改进。此外，Model Y给我们贡献了利润，这也是特斯拉历史上首次实现一个新产品在其第一季度的盈利。

IT之家了解到，特斯拉还表示，上海超级工厂的毛利率水平接近美国制造Model 3的水平，Model Y一季度毛利率为正值。

现金

  • 一季度末现金及现金等价物为81亿美元，增长18亿美元；

  • 营运现金流减去资本支出（自由现金流）为负8.95亿美元（其中因库存增长而流出9.81亿美元）。

盈利

  • 一季度GAAP营业利润为2.83亿美元，营业利润率为4.7%；

  • GAAP净利润为1600万美元，一季度非GAAP净利润（未计股份支付费用）为2.27亿美元；

  • 上海超级工厂的毛利率水平接近美国制造Model 3的水平；

  • Model Y一季度毛利率为正值。

运营

  • Model Y开始交付，远远早于预期；

  • Model S在电池容量未提升的情况下行驶里程提高至391英里；

  • 太阳能屋顶的周生产量达到1,000。

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关键词：特斯拉

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