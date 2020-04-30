网易2019年年报：丁磊持股45.1%，仍为第一大股东

北京时间4月30日上午消息，网易日前向美国SEC提交年报，年报数据显示，网易创始人、CEO丁磊持股比例为45.1%，仍为第一大股东，上年同期持股比例为44.3%。Orbis Investment Management Limited持股比例为6.5%，为公司第二大股东。

以下为具体持股情况：

以下表格列出了截至2019年12月31日我们已知的有关实益所有权的某些信息（另有说明的信息除外），具体如下：

所有持有我们5%或以上普通股的实益拥有人，我们的每位董事，我们的首席执行官和首席财务官，以及作为一个整体的所有现任董事和执行官。

截至2019年12月31日，网易公司已发行3228531381股普通股。根据证券交易委员会关于确定证券实益拥有权的规定，现将实益拥有的普通股数额和百分比进行报告。根据证券交易委员会的规则，如果一个人拥有或分享“投票权”，包括投票权或指导投票权，或“投资权”，包括处置或指导处置此类证券的权力，则该人被视为证券的“受益所有人”。任何人均可以被视为该人在60天内获得其实益拥有权的任何证券的实益拥有人。根据本规则，超过一人可被视为证券的实益拥有人，而该人对该证券并无经济利益。以下所列的股东没有不同的表决权。



股份数量



实益拥有

5%持股者 数量 百分比 Shining Globe国际有限公司/丁磊/网易公司，杭州市滨江区网商路599号网易大厦 1,456,000,000 45.1% Orbis投资管理有限公司 208,718,5002 6.5%2

表注



（1）Shining Globe国际有限公司拥有1456万股普通股，包括1406万股普通股和200万股美国存托股。Shining Globe国际有限公司由Shining Globe国际控股有限公司全资拥有，而Shining Globe国际控股有限公司又由Shining Globe国际信托或TMF（开曼）有限公司担任受托人的信托公司全资拥有。网易公司创办人、行政总裁及董事丁磊先生，为Shining Globe国际有限公司唯一董事及信托财产委讬人，保留对信托资产的投资及裁决权。信托基金的受益人是丁磊和他的家人。

（2）根据Orbis投资管理有限公司和Allan Gray Australia Pty有限公司于2020年2月14日提交的附表13G中包含的信息。



股份数量



实益拥有

行政人员及董事3 数量 百分比 Charles Zhaoxuan Yang（杨朝轩） * * Alice Cheng * * Denny Lee * * Joseph Tong * * Lun Feng * * Michael Leung * * Michael Tong * * 所有现任董事及执行人员（8人）4 1,456,900,325 45.1%

表注：

（3）本公司现任执行董事和董事的地址为：中华人民共和国杭州市滨江区网商路599号网易大厦c/o，邮编：310052。

（4）本公司所有现任董事和执行人员作为一个集团拥有的股份包括丁磊实益拥有的股份。此金额包括普通股，和由本公司董事及执行官作为一个整体持有的RSU授予后可发行的普通股。

截至2019年12月31日，根据向美国证券交易委员会提交的公开文件，除上述情况外，没有大股东持有本公司5%或以上的普通股或代表普通股的美国存托股。

截至2019年12月31日，共有5名注册普通股股东，地址在美国，其中包括美国存托凭证计划（ADS program）的保管人纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon），截至该日，该银行持有1,832,900,265股普通股。

据我们所知，除上述披露外，我方不由其他公司、任何外国政府或任何其他自然人或法人单独或共同拥有或控制。

据我们所知，没有任何安排的运作可能会在日后导致我们发生控制权变更。

我们的主要股东与其他股东没有不同的投票权。