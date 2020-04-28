江苏消保委对网易、腾讯游戏等 16 家企业开展集体、公开约谈

IT之家4月28日消息 4月28日，江苏省消费者权益保护委员会采用“面对面+云约谈”相结合的方式公开约谈网易、腾讯、抖音、虎牙等16家企业，就消费调查中发现的游戏充值、直播打赏等问题，要求相关企业开展自查。

4月13日，江苏省消保委发布的消费调查报告称，网易、腾讯等7家网络游戏企业不同程度存在游客模式仍可充值、实名认证落实不到位、充值环节存在漏洞、退款流程复杂等问题。另外9家直播平台存在充值打赏时默认勾选“小额免密支付”、诱导消费以及退费难等问题。

经调查，截至4月27日，开心消消乐、奥特曼传奇英雄以及天龙3D的游客模式可充值问题已整改；迷你世界、创造与魔法、奥特曼传奇英雄未成年人实名账号可充值金额与次数超限额问题已整改。TT语音青少年模式在整改优化中，一直播已取消默认勾选“小额免密支付”功能。

参加约谈的腾讯游戏相关负责人介绍，腾讯已完成手游的实名认证工作，按照国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求，将于今年7月前全面完成游戏时长、消费限额等技术改造。目前只有王者荣耀、和平精英两款游戏启用了“实名认证+人脸识别”双验证技术，因考虑到用户隐私，人脸识别验证仅用于充值支付环节，旗下其他游戏正在逐步推进这一技术改造。

IT之家获悉，根据消费者权益保护法赋予的消费者组织公益性职责，江苏省消保委对调查涉及的7家网络游戏企业、9家直播平台开展集体公开约谈，针对游戏充值、直播打赏等问题，要求企业开展自查，并在约谈后10个工作日内提交书面优化调整方案。