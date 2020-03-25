AppAnnie 2019年中国出海厂商年度收入榜：FunPlus 网易腾讯位列前三

3月25日上午消息，App Annie今日发布了中国游戏出海厂商的2019 年度成绩单。在年度中国厂商出海收入排行榜中，FunPlus、网易和腾讯位列前三。

FunPlus 在今年仍稳坐收入排行榜头把交椅，全年 12 个月中有 9 个月均位列收入榜单榜首。这一傲人成绩不仅来自于「火枪纪元」与「阿瓦隆之王」两款游戏的稳定表现，同时也来自于自 9 月以来新游戏「State of Survival」的异军突起。新老游戏的组合牌为 FunPlus 带来了用户和收入的双丰收。

网易在今年位居收入总榜单第二位。今年其凭借「荒野行动」和「阴阳师」的庆祝活动、以及「第五人格」和「明日之后」的内容更新，在日本市场进一步拉开了与其他运营商之间的差距，曾在8月 和 11 月两次荣登月度收入榜单榜首。同样，大厂腾讯也继续凭借着「PUBG MOBILE」等游戏的稳定发挥位居收入榜单第三位，相比 2018 年全年榜单上升了 2 个位次。

去年在收入榜单上仅处于下半区的莉莉丝游戏，在今年相继发行了「文明觉醒」和「剑与远征」之后收入快速增长，遽升至收入榜单第四位。「文明觉醒」在今年 9 月上旬空降韩国市场，短短十天之内便站稳韩国收入第二名的位置，帮助莉莉丝在 10 月斩获了收入排行榜的头把交椅。

榜单腰部我们重点关注的是欢聚时代和游族。欢聚时代在今年 3 月全资收购了海外视频社交平台 BIGO，其 2 月发行的飞行棋手游「Ludo Talent」在印度市场拥有超高人气。在海外人口红利的抢夺战役中，BIGO 采用了强化社交的战略，成为其强化产品矩阵的利器。游族在今年 9 月初发行的游戏「圣斗士星矢觉醒」除了在新兴市场取得不俗成绩之外，在法国市场上线第二天便登上 GP 收入总榜第四名，成功帮助游族在 9 月上升至榜单第 16 位，并成功跻身年度收入排行榜。

下半区则以 GameArk（昆仑游戏）和 4399 为代表。GameArk 是国内首批进入港澳台、东南亚和韩日市场的游戏公司之一，凭借其「龙之谷M」、「艾尔战记」、「死神」等游戏，在 2019 年 10 次进入出海收入排行榜 TOP 30 榜单。以休闲类 flash 小游戏及在线网页游戏为主营业务的 4399，凭借「奇迹之剑」在韩国市场上的持续大卖入围本年度收入排行榜，且全年共计上榜5次，并在11月跻身至榜单 11 位。

从收入榜单上来看，TOP 5 的出海厂商已趋于稳定，头部格局已逐步形成。尽管大厂的产品研发、渠道投放，运营能力已十分成熟，但其他中小厂商仍然可以凭借灵活的市场选择与创新的游戏细分玩法从大厂的包围中突围而出。App Annie 与您共同关注出海市场并期待中国厂商在海外战场取得更好的战果。

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