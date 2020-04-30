华米科技 Amazfit 米动手表青春版 1S 发布，售价 399 元

2020 年 4 月 30 日，华米科技正式发布全新智能手表 Amazfit 米动手表青春版 1S，在屏幕、健康、运动及日常功能等方面带来升级。Amazfit 米动手表青春版 1S 售价 399 元，现已在 Amazfit 天猫、京东旗舰店、小米商城、小米有品、华米科技微商城开启预约，领券优惠到手价 369 元，并将于 5 月 8 日正式开售。

Amazfit 米动手表青春版 1S 配备一块半透反射式彩色显示屏，兼具全天候显示、低功耗和护眼等优点。手表轻至 31g，不含表带仅重 19g，与手环重量相当，辅以华米独家 Cleaning 工艺处理硅胶表带，佩戴感出色。

手表搭载了华米科技自主研发的 BioTracker PPG 生物追踪光学传感器，能够实现 24 小时不间断的高精度心率监测，并支持业内领先的心律不齐（含房颤）自动甄别，深度了解心脏健康水平，预警潜在心脏问题风险。

同时，在 Amazfit 米动手表青春版 1S 上还引入了专业的 huami-PAI 健康评估系统，将心率数值通过算法转化为更有意义的 PAI 值，可以更直观地掌控身体状态。huami-PAI 健康评估系统不依赖于单项数据，相较于传统的计步等简单数据，能为运动和生活提供更为系统、科学的参考。

Amazfit 米动手表青春版 1S 拥有 50 米防水等级，支持多场景游泳佩戴，搭配 10 种主流运动模式和 GPS+GLONASS 双星定位系统，能够精准捕捉运动轨迹，有效提升运动水平。

Amazfit 米动手表青春版 1S 内置 NFC 芯片，支持 NFC 门禁卡、公交卡、支付宝离线支付等功能，可以在全国 313 个城市公交地铁出行，抬腕即付、抬手即开，让日常出行更加智慧便捷。

除此之外，Amazfit 米动手表青春版 1S 依旧支持手机来电、短信、邮件、日程以及社交应用等的信息提醒，闹钟、天气预报等功能也一应俱全，有效提升生活质量，满足用户对智能生活的便捷需求。

值得一提的是，得益于华米科技优异的低功耗控制技术，Amazfit 米动手表青春版 1S 在保持纤薄表身的情况下，也能拥有 30 天的超长续航，可以做到一个月不用充电。在基础手表模式下，Amazfit 米动手表青春版 1S 的续航时间更是达到 80 天。即便在 GPS 持续工作的场景下，Amazfit 米动手表青春版 1S 也能支持用户 22 小时的高强度使用。

Amazfit 米动手表青春版 1S 拥有碳黑、岩白、赤橙、暖粉四种配色可供选择，售价 399 元，今天在 Amazfit 天猫旗舰店、京东旗舰店、小米商城、小米有品、华米科技微商城同步开启预约，领券优惠到手价 369 元，将在 5 月 8 日正式开售。