CES 2020：华米发布Amazfit T-Rex智能手表、PowerBuds运动耳机

IT之家1月8日消息 在CES 2020国际消费电子展上，华米科技推出真无线运动心率耳机Amazfit PowerBuds、户外智能手表Amazfit T-Rex、智能睡眠耳塞Amazfit ZenBuds和基础智能手表Amazfit Bip S等六款新品。

Amazfit PowerBuds运动耳机

华米科技发布真无线专业运动耳机Amazfit PowerBuds，采用高敏铷磁铁搭配高端复合振膜，除了高保真的声音系统，还有专为运动调校的节拍增强模式。环境音监听模式则能增强周围环境音量。

Amazfit PowerBuds还搭载PPG心率传感器，能监测运动心率，实时语音播报心率、配速、时间等多项运动数据，反馈运动状态，提醒心率过高等运动风险。

在设计上，Amazfit PowerBuds耳机外壳采用哑光镭雕处理，辅以磁吸分体耳挂设计。日常使用中，耳挂也可拆下吸附于充电盒内。Amazfit PowerBuds的重量为7g。

Amazfit PowerBuds防尘防水等级为IP55，能够有效防止雨水、汗水侵蚀，并采用ENC双麦降噪技术，有效抑制环境中的其他干扰声。

Amazfit PowerBuds支持智能配对功能，打开盒盖即自动连接，双耳支持可自定义功能的双击触控。耳机充满电后可使用8个小时，配合磁吸充电盒，续航达24小时。

Amazfit T-Rex智能手表

Amazfit T-Rex手表搭载一块1.3英寸AMOLED高清炫彩大屏，分辨率达到360×360，支持屏幕全天候显示，关键信息抬手可见；外层表圈采用精密填墨工艺，搭配四枚蚀刻金属按键，可在恶劣环境下操作；表体外部凸起，硅胶腕带上有导汗设计。

据介绍，Amazfit T-Rex通过耐热、耐寒、湿热、盐雾酸碱等多项严苛测试，具备12项军规标准认证，支持50米防水，并内置户外跑、室内跑、越野跑、健走、椭圆机、登山、户外徒步、滑雪、户外骑行、室内骑行、泳池游泳、公开水域游泳、铁人三项、自由训练等14种专业运动模式。

Amazfit T-Rex采用SONY GPS芯片，配备了GPS+GLONASS双星定位芯片和指南针功能。

Amazfit T-Rex搭载了华米科技自主研发的BioTracker PPG生物追踪光学传感器，可进行24小时不间断高精度心率监测，在运动时提供心率过高振动报警等功能。续航方面，Amazfit T-Rex日常使用模式下续航能达到20天，在基础手表模式下有66天的超长续航表现，在保持GPS持续工作情况下，Amazfit T-Rex可以支持长达20小时高强度使用。

除了Amazfit T-Rex，华米科技还发布了一块全新基础智能手表——Amazfit Bip S。该手表支持50米防水，同样内置BioTracker PPG传感器，并拥有长达40天的超级续航。

Amazfit ZenBuds智能耳塞

华米Amazfit ZenBuds是一款专为睡眠设计的智能助眠遮噪耳塞，通过智能干预和实时监测两大功能，帮助用户睡眠。

Amazfit ZenBuds采用倾斜入耳设计，让耳塞与耳廓更牢固贴合，阻隔外界噪音，左右翻睡不易脱落。它还能播放助眠音律，并在感知用户入睡后自动暂停音律播放。同时，Amazfit ZenBuds可以监测用户的睡姿、睡眠质量，记录睡眠状态和阶段，生成睡眠分析报告。

Amazfit ZenBuds单耳重量仅有1.78g。除此之外，Amazfit ZenBuds还内置了私人闹钟功能，采用音量渐强的铃声。

Amazfit ZenBuds采用微型可充电扣式电池，单次使用可提供12个小时的睡眠续航。配合旋转充电收纳盒，额外提供7次续航。

发售信息方面，Amazfit PowerBuds提供暗影黑、清爽白、竞速黄三色可选，国内发售信息将在近期公布，

Amazfit T-Rex提供枪灰、岩黑、卡其、军绿、迷彩五色可选，国内售价799元，将于1月8日上午10点开启预售，预售期间优惠价699元。