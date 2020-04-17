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华米科技：小米未减持，小米手环5今年发布

2020/4/17 12:44:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月17日消息 昨天媒体援引天眼查数据的消息，称小米多位投资人退出华米科技，公司注册资本降幅约45%，并因此得出结论“去小米化加速”。

对此，华米科技今天在官微澄清，该公司有关负责人表示，该消息完全不属实。实际上，作为华米科技战略投资方和业务合作伙伴，小米的持股从未发生改变，“一股都没卖过”。之前负责小米生态链业务的副总裁刘德，目前仍然是上市公司的董事。

华米科技还表示，最新一代小米手环 5，预料也将在今年晚些时候正式推出

IT之家了解到，2019年全年，华米科技全年的总营收达58.123亿元（合8.349亿美元），较2018年全年增长59.4%；全年调整后的净利润为6.303亿元人民币(合9050万美元)，较2018年全年增长32.8%。

华米科技澄清全文：

日前，有个别媒体援引天眼查数据的消息，称华米科技的运营主体-安徽华米信息科技有限公司发生多项变更，包括股东人数、注册资本下降等，并因此得出结论“去小米化加速”。  对此，华米科技（NYSE:HMI）有关负责人表示，该消息完全不属实。实际上，作为华米科技战略投资方和业务合作伙伴，小米的持股从未发生改变，“一股都没卖过”。之前负责小米生态链业务的副总裁刘德，目前仍然是上市公司的董事。  

至于安徽华米的工商变更，系正常的公司治理行为，是为了更好地提升日常业务中的工作效率，避免繁琐的行政手续，完全不会影响上市公司股东利益。实际上，上市公司在中国境内注册有多家公司，除了安徽华米之外，还有华米（北京）信息科技有限公司、华米（深圳）信息科技有限公司等。  

目前，由华米科技和小米共同打造的小米手环系列产品，自 2014 年推出之后，已经是全球最畅销的智能可穿戴产品。去年发布的小米手环 4，曾创造了开售八天全球发货量超过百万台的记录。而最新一代小米手环 5，预料也将在今年晚些时候正式推出。

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关键词：华米科技小米

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