雷军回应小米饥饿营销：其实是早期小米交付能力不足，供不上货

IT之家4月30日消息 4月14日，在参加《中国企业家》杂志社35周年大型对话节目“何问西东”时，谈到小米的“饥饿营销”，雷军表示因为在早期小米供不应求，能力不足，总是供不上货。

雷军称：“小米创立早期老是供不应求，消费者老觉得我们故意饥饿营销，其实是我们能力不足。2016年我们才学会“交付”这个词，之前连供不上货这个问题是什么都搞不清楚，2016年才知道供不上货本身是交付问题。”

关于小米生态链，雷军称，小米生态链一个很重要的孵化和投资目标，就是寻找志同道合的人，小米自身投资和孵化了接近300家企业，其中智能硬件企业超过了100家，我们在整个生态的打造上是比较早就开始起步，而且成体系，这是小米做得非常好的地方。整个小米生态链在发展的过程之中，能取得如此大的成就，还是有整套的商业逻辑在后面支撑。小米有一整套方法论和体系，能帮助企业在一个垂直领域快速获得竞争优势，这也是我们孵化的成功率非常高的原因。

小米硬件和互联网的关系是怎样的？雷军称，表面上来看，小米是在做一个硬件生意，硬件占了我们90%的收入，其中手机占60%，AIoT占30%，互联网占了10%。但如果没有硬件90%的规模，很难产生那10%的互联网收入。小米的互联网收入到了什么规模？去年是198亿人民币，而且毛利率非常高。小米的互联网收入，在全球的互联网公司也能排前二十位。这近200亿收入的主要驱动力，来自于小米强劲的制造业规模。我们未来十年的目标是，互联网和服务收入占总收入的20%，这是一个非常大的规模了。

IT之家了解到，所谓“饥饿营销”是指商品提供者有意调低产量，以期达到调控供求关系、制造供不应求假象、维持商品较高售价和利润率的目的。