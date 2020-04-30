联发科：天玑1000是首款集成AV1解码器的智能手机SoC

IT之家4月30日消息 根据外媒TechPowerUp的报道，联发科宣布天玑1000是世界上第一款集成了AV1硬件视频解码器的智能手机SoC，使其能够以每秒60帧的速度播放AV1视频流，分辨率支持到4K。由于压缩效率的提高，AV1为用户提供了令人难以置信的视觉质量和更流畅的视频体验，同时使用更少的数据。

IT之家了解到，AV1由开放媒体联盟(AOMedia)于2018年首次发布，免版税，旨在取代VP9编解码器，成为互联网视频编解码器(NETVC)标准。AV1是一种超高性能的视频编解码器技术，比现有的VP9提供了30%以上的压缩效率。

去年11月，联发科技在深圳“MediaTek 5G 岂止领先”发布会，正式发布了全新的5G新芯片品牌“天玑”，同时带来了首款集成式的5G SoC——天玑1000。天玑1000拥有多项全球第一，包括全球最快的5G单芯片、全球第一支持5G双载波聚合、全球第一支持5G双卡双待、全球首个集成Wi-Fi 6 的5G SoC、全球第一旗舰级4大核A77 CPU、旗舰级Mali G77 GPU以及拥有目前全球最高的安兔兔跑分等等。

天玑1000采用了7nm制程工艺，CPU方面采用了4大核+4小核架构，包括4个2.6GHz的A77大核心，相较于上一代性能提升20%，4个2.0GHz的A55小核心，GPU方面为9核心的Mali G77，相较于上一代G76性能提升40%，安兔兔跑分超过了51万。