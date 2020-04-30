七彩虹发布iGame Z490 Vulcan X主板：14相供电，支持十代酷睿

IT之家4月30日消息 根据七彩虹官方的消息，七彩虹旗下高端子品牌iGame发布了旗下与第十代酷睿处理器相匹配的主板——iGame Z490 Vulcan X。主板采用全新的设计风格，结合时下流行的赛博朋克风格，用拉伸、错位、扭曲等造型体现电子科技的未来感。主板设计了更加匀称的极幻霓虹灯效，板载2个5V ARGB和1个12V RGB插针，可支持的拓展灯珠增加到150个，支持iGame Dynamik Light灯效控制软件，可通过该软件进行灯效同步。

为了充分发挥出Intel第十代处理器的性能，iGame Z490主板采用14相I.P.P至纯供电搭配冰海银鲨2.0散热装甲，并且搭载了一根iGame真空导热铜管。

整片主板的散热装甲采用了铝挤压成型工艺，如鲨鱼鳍状类似沟渠般的设计能够大幅度提高散热装甲与空气的接触面积，同时一定角度的扭曲斜面设计，官方称能够有效的提高空气流动，大幅提高散热能力。M.2散热装甲为一体压铸成型，且大幅提高强度与硬度。同时主板搭载最新的Intel I225V 2.5G电竞网卡以及Intel AX201 Wi-Fi 6 无线网卡。

此次新品搭载全新鼠标控制的中文图形化BIOS，界面精美、简洁明了，BIOS功能齐全，简易模式更加直接。

IT之家了解到，iGame Z490 Vulcan X主板将于5月6日在七彩虹京东直营旗舰店开启预售。