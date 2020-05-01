iPhone的贡献不及50%，苹果现在靠卖会员和手表赚钱

出人意料，面对疫情，苹果并没有少收“三五斗”。

意料之中的是，核心产品iPhone营收下降，但服务业务却创新高。服务和可穿戴产品的新高，弥补了疫情期间iPhone销量减少的困境，可以说，“软硬双驱”的模式，帮助苹果挺过了疫情“黑天鹅”突袭的初期。

来看关键数据：苹果2020年第二财季营收583.1亿美元，同比增1%；净利112.5亿，同比下降3%；iPhone营收289.6亿美元，同比下降6.7%，服务业务营收133.5亿美元，同比增16%，创历史新高；大中华区营收94.6亿美元，同比下降7.5%。

iPhone、iPad疫情冲击最大

今年苹果第二财季的财报业界尤为关注，因为疫情突袭，整个行业都受到影响。苹果作为手机行业甚至科技领域的风向标，可以让业界清楚地看到COVID-19疫情的影响情况。

从数据看，苹果的iPhone和iPad受冲击最大。2020年第二财季，苹果核心产品线iPhone营收289.6亿美元，同比减少了6.7%，创下了过去四年同期的最低水平。不仅如此，从营收占比来看，iPhone在苹果总营收的占比跌破了50%。在上一季度报告的销售额中，iPhone的占比还是60.9%。

iPhone的这一表现并不意外。毕竟2020年疫情爆发，导致经济陷入瘫痪。苹果在中国市场的供应链和代工厂受到影响。而且2月份中国各地的苹果专卖店都被要求关闭，虽然3月份后陆续营业，但全球疫情爆发。从3月13日之后，苹果又关闭了除大中华区意外的458家门。

其实，不仅苹果受到疫情影响，来自中国中国信通院数据显示，2020年1-3月，国内手机市场总体出货量4895.3万部，同比下降36.4%。

来自集微网的消息，新冠疫情对全球手机产业的冲击已经远远超过预期，手机厂商集体砍单，OPPO/vivo超30%，华为/小米超20%。

大中华区表现差强人意

一直以来，国内媒体最关心的是苹果大中华区的业绩表现。此次虽然受到疫情影响，但中国市场销售最先得到恢复。因此，财报最大亮点在于大中华区。

数据显示，2020年第二财季苹果大中华区销售额为94.6亿美元，而去年同期为102.2亿美元，同比减少了7.5%。

即使如此，库克认为中国市场表现非常不错。他表示：“当封城令在二月下半月解除的时候，公司零售店开始逐步恢复营业，用了大概30天，到三月中旬完全恢复；市场需求方面，三月的需求高于二月，目前有了进一步提高，四月比三月高。”

数据显示，1月份iPhone在中国的销量环比下降了28%；2月份在该地区仅售出49.4万部iPhone，较上年同期的130万部下降了61%；但在3月份，苹果卖出了250万部iPhone，销量大幅飙升。

Counterpoint分析师称，iPhone 11是第一季度最畅销的智能手机，另外这款手机已经连续7个月位居中国最畅销机型榜首。尽管苹果公司在2月份关闭了中国零售店，但消费者转而进行线上购买。

不过，值得一提的是，随着中国国产手机品牌稳步推出高端手机，苹果在中国的市场份额在过去几年出现了萎缩。数据显示，2020年第一季度华为成为中国市场唯一出现增长的智能手机厂商。

另外，5G手机的推动也是不可忽视的力量。2020年第一季度5G智能手机的销量环比增长了近120%，华为、OV和小米均在第一季度推出了各价位段的5G手机，但苹果的5G手机还要等到秋天才有。

服务业务成为新摇钱树

虽然苹果最大营收来源的iPhone因疫情原因，受到“重创”，但苹果的服务业务却十分争气，创下了历史新高，从而使得苹果业绩表现高于了预期。

库克也表示：“尽管新冠疫情在全球范围内产生了前所未有的影响，但我们很自豪地宣布，在服务和可穿戴设备再创记录的推动下，苹果本季度实现了增长。”

2020年第二财季，苹果iCloud、Apple Music和其他订阅在内的服务营收133.5亿美元，同比增16%，创历史新高。

苹果是软硬兼吃的公司，从乔布斯时代，苹果就一直尝试做大服务领域。早在2017年年初，苹果CEO库克就曾指出“未来四年内，苹果将会把服务业务的收入扩大一倍。这也意味着，到2020年苹果服务业务将带来约480亿美元营收。

据了解，目前苹果在服务组合中拥有超过4.8亿付费用户。同时，苹果也一直在软件服务方面，想更多的方式。比如苹果正在扩大苹果音乐（Apple Music）和iTunes电影的覆盖范围。苹果音乐可以在亚马逊Alexa的音箱中使用，iTunes电影和电视节目应用将会在新的三星电子的电视机中，新LG电子和索尼电视机将能够通过苹果设备播放视频。

苹果财报显示，App Store、iTunes、Apple Pay、Apple Music和iCloud为代表的苹果服务类业务，近年来一直在增长，而且每季度都在快速增长。分析称，服务部门逐渐成为苹果新的摇钱树。

此次疫情，数十亿人被困在家中隔离，Apple TV+等流媒体服务正是大显身手的机会，销售出现增长。可以说，“软硬双驱”的模式，帮助苹果挺过了疫情“黑天鹅”突袭的初期。

库克并未对新财季做出预期，但分析认为iPhone SE等新产品组合的出现，将帮助苹果业绩逐步回升。