苹果CEO库克电话会实录：中国市场谈及最多，iPad需求强劲

5月1日消息，当地时间周四苹果公布2020年第二财季财报。财报显示，苹果公司当季营收583.1亿美元，相比去年同期的580.2亿美元小幅上涨1%，高于分析师此前预期的547.8亿美元；净利112.5亿美元，较去年同期的115.6亿美元下降3%；合每股盈利2.55美元，而去年同期每股盈利2.46美元，高于分析师预估的每股盈利2.24美元。

财报发布后，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）出席财报电话会议，介绍第二财季业绩。库克在开场白中简要介绍了公司第二财季业绩，以及公司为对抗新型冠状病毒疫情所做的诸多努力。而梅斯特里则向与会者通报了主要财务指标。随后二人回答了分析师提问。

Cross Research分析师Shannon Cross：蒂姆，你说4月下半月有所改善。所以请多谈谈关于细分市场的信息，谈谈不同地区的销售情况和客户信息，谢谢！

蒂姆·库克：我将从中国市场开始。如果你看看中国市场发生的事情，你就会发现我们在1月份表现非常好，2月份我们看到了需求急剧下降。我们在二月份关闭了中国市场的零售商店；然后在2月中旬到下半月开始分阶段开店，直到3月中旬开放了在中国的全部零售商店。从需求角度来看，我们看到3月份的情况比2月份有所改善。目前我们看到中国市场4月份相比3月份有了进一步的改善。而在世界其他市场，本季度前五周我们做得很好，我们坚信正朝着业绩预期的高端迈进。但在接下来的五周内，我们做出反应，全力恢复供应链，并克服了此前谈到的需求急剧下滑。3月份世界各国开始发布“就地避难”命令，人们开始居家办公。在这一季度末的两到三周，我们也看到需求急剧下降。4月初与3月底的情况相似，但是在4月下半月，我们看到需求全面回升，这与特定区域或特定产品无关。我们认为，部分原因是我们发布了新产品，部分原因是经济刺激计划在4月份开始起效，还有部分原因是消费者行为的变化。人们开始意识到在家隔离需要持续一段时间，开始为居家办公配置设备。我们相信iPad和Mac在本季度将会比去年同期有所改善，用户要么需要开展在线教育，要么需要远程工作。你这个问题的答案很复杂，但这就是我们所看到的情况。

Shannon Cross：这很有帮助。卢卡，你刚说了这个季度的各种开支，但没有真正提及运营费用。我知道你提到过销货成本（COGS）层面可以节约一些开支。考虑到可能面临的一些宏观挑战，请谈谈如何考虑支出和运营成本。谢谢！

卢卡·梅斯特里：我们是基于长远发展管理公司。公司的核心是创新以及产品和服务的开发。所以我们将继续按既定方针进行投资。我们对即将推出的产品感到非常兴奋，也将继续投资。我们清楚了解当前形势，也将进行严格管理。我们正在对最近推出的新服务进行新的投资。如你所知，我们从英特尔公司收购基带技术。很明显，我们想要自行开发这项核心技术。所以我们将努力平衡持续投资需求和明智管理企业的问题。

美银美林分析师沃姆西·莫汉(Wamsi Mohan)：蒂姆，我们都非常感谢苹果公司在这次疫情期间所做的贡献。即便在过去的低迷时期，我们从未真正看到苹果不再投资，苹果一直在保持产品发布的节奏。但当前产品开发也面临着诸多挑战，在接下来的几个季度中，我们应该如何看待产品开发和发布的节奏？

蒂姆·库克：在当前状况下，我们一直在继续运营公司。我们推出了iPhone SE、带有魔术键盘的iPad Pro和MacBook Air。我们的业务还在继续，新产品是我们的命脉。大家都开始习惯居家办公，我们也在继续努力。公司的某些领域效率更高，而其他领域的工作可能会受到影响。但是从我们这个季度所做的事情来看，尽管形势严峻，我们仍在埋头苦干，因为我们知道我们的客户需要我们的产品。在这个时代，它们甚至更加重要。

沃姆西·莫汉：谢谢。我知道你正在展开有关苹果信用卡Apple Card和iPhone融资计划的大量工作，旨在让更多客户拥有苹果产品。但我在想，除了现在的举措之外，你会考虑利用公司在资产负债表方面的优势吗？是否有延期支付之类的措施？或者是否会考虑采取捆绑销售等其他方式？

蒂姆·库克：如你所知，我们之前在Apple Card上推出了iPhone支付计划。我们也在努力为其他产品做到这一点。你们很快就会看到。所以说，我们非常关注客户的支付能力。“以旧换新”计划的覆盖范围相当广泛，对环境也有很大帮助。降低产品的入门价格还有很多好方法，比如说延期付款。但目前还没什么要宣布的。但正如你所知道的，至少在美国，使用信用卡给了我们更多的自由。这合我们的资产负债表无关，但我们在决定推出与信用卡相匹配的项目方面起着关键作用。

摩根斯坦利分析师凯蒂·休伯蒂（Katy Huberty）：谢谢。蒂姆，疫情下你认为苹果在哪些方面会出现结构性变化，从而可能为公司带来新的收入来源？我想到的是你过去对健康和增强现实的评论。但我相信公司会有更多的灵感和创造力。

蒂姆·库克：我认为疫情只是告诉人们，我们的产品对于远程工作的重要性。我很清楚哪些领域的技术能够拉近人们当前的距离。我认为许多人发现他们可以远程学习。因此我认为这一趋势将会有所加速。我认为一些地区和工作中的远程工作也是如此，我们为所有这些群体提供了重要解决方案和产品。此外在健康领域，我刚刚曾举例在手表上测试心电图，我们也正在关注这个领域的其他方面。我们认为健康领域对公司来说是一个巨大机会，也是我们能帮助很多人的途径。你们会看到我们继续下去。我不会说健康领域的大门已经敞开，但其已经被广泛接纳。

凯蒂·休伯蒂：好的。还有一个问题：500亿美元的股票回购授权绝对很多，但比前几年要低一些，这是为什么？与此相关的是，苹果拥有世界上最强大的资产负债表之一。当前形势是否会彻底改变你对并购机遇的看法?

卢卡·梅斯特里：关于股票回购方面，就像我说的，总体上我们的资本配置方式在过去几年里一直保持不变，现在也没有改变。我们现在讨论的只是授权，当你在每季末看到财报时，才会看到我们在股票回购方面到底投入了多少。此前回购授权剩余400多亿美元，500亿美元是我们从董事会获得的额度补充。也就是说，股票回购授权的总额超过900亿美元，这已经相当充足。如你所知，我们将在一年后再次提供额外授权，因此这方面并没有什么变化。我们的并购策略也没有改变。过去几年我们一直很活跃。我们定期收购公司。无论是在硬件软件还是服务方面，我们一直在寻找方法来加速产品路线图或填补产品组合中的空白，我们将继续这样做。并购方面没有任何改变。

Evercore分析师Amit Daryanani：我希望你能谈谈3月份的渠道库存情况，因为似乎低于历史水平；然后是iPhone 下一财季的渠道库存，似乎并不符合预期。

蒂姆·库克：如果你看看第二季度的iPhone渠道库存，其减少幅度要高于上一年。我们在第二财季减少渠道库存很正常。如果你回顾一下，一般来说我们会在上半年减少渠道库存，而在下半年提高渠道库存。这是季节性的事情，我相信今年也会如此。我们的渠道库存一直在预期范围内。

Amit Daryanani：然后考虑到过去一年的公司情况，你如何看待苹果的制造战略，以及是否需要多样化？你觉得现在的供应链和生产基地是否合适，足以像往常一样推出秋季产品吗？

蒂姆·库克：如你所知，我们的供应链是全球化的，所以我们的产品来自世界各地。我会把重点放在产品的最终组装上。我们将在美国和中国进行组装。如果你看看本季度供应链受到的冲击并迅速恢复，确实证明苹果供应链的持久性和柔韧性。所以我对现在处境感觉很好。我们总是在进行调整，但这是机密和竞争信息。当我们完全走出困境时，我们会知道我们学到了什么、应该改变什么。

德意志银行分析师Jeriel Ong：我的问题集中在服务领域。尽管整体宏观经济疲软，但苹果服务在第二季度表现强劲。尽管产品领域整体疲软，但我可以看到服务背后的强劲增长。在今年的剩余时间，您认为这种情况会持续下去吗？或者全球宏观经济在某个时候会影响到服务领域吗？

卢卡·梅斯特里：当我们展望下一季度时，我们看到服务业务总体上有两种截然不同的趋势。我们的生态系统非常强大。我们的客户非常投入。我们的交易账户和付费账户数量继续以两位数增长。因此我们预计，包括苹果应用商店、视频、音乐以及云服务在内的数字服务业务增长将继续保持当季水平。鉴于目前的整体经济环境和需求水平，我们认为有两项服务将在下一季度受到影响。其中之一是AppleCare。其基本是由产品维修业务和客户购买设备时签订的保修协议两方面组成。很明显，这两项业务都受到了苹果零售商店以及合作伙伴销售点关闭的影响。由于全球各地需要保持一定的社交距离，客户流量水平降低，我们预计AppleCare业务将在下一季度受到影响。此外，我们认为广告业务将会受到整体经济疲软和企业不确定何时重新开放的影响。其中包括我们在苹果应用商店、苹果新闻以及第三方协议下的广告业务总和。因此，下一季度我们在服务领域会有两方面的不利因素。

Jeriel Ong：我的下一个问题是关于整体购买决策。到目前为止，整个4月份你是否看到整个产品线的降价幅度有所增加？ 比如说，有人可能会转而选择低端产品。你认为未来会怎样，失业率上升以及宏观经济影响会持续一整年吗？

蒂姆·库克：我不太清楚你到底要问什么。但我已经看到消费者对最实惠的iPhone SE反响强烈，但这些客户似乎主要是想要搭载最新技术的小屏手机，或者是从Android用户转移而来。这是购买新款手机的两个主要群体。本季我们还推出了iPad Pro，其在用户中的反响也非常好。这是我们的顶级iPad，所以说我不太清楚你要讲什么。

摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）：中国市场的情况如何？你说过会有更多积极因素，这是受商店客流量的推动，还是与在线活动相关？其中多少是在线活动推动的？

蒂姆·库克：我们在iPad、可穿戴设备和服务领域表现强劲。纵观整个季度，1月份市场表现抢眼，2月份需求显著下降。然后在3月份，随着商店重新开张，情况开始回归正常。然后在4月份有了进一步提升。至于关于商店流量，目前零售商店客流量明显高于2月份的水平。然而越来越多的人转向了网络，事实相当惊人。本季度我们在线商店的零售业绩创下历史记录。不管这是不是永久性的变化，我都会持观望态度，因为我认为人们仍喜欢外出走动。

萨米克·查特吉：我想继续你之前关于iPhone SE强劲需求的评论。仅考虑价格，我想知道你是否期待不同地域的市场会有任何变化？相比于其他iPhone，较低售价的iPhone市场需求会来自哪里?

蒂姆·库克：我认为它在每个地区都有吸引力，但我预计它在中等收入者较少的地区会表现更好。我们拭目以待。我希望更多人会转向iOS，这个价格令人难以置信。可以说，如此实惠的价格就可以享受到顶级手机的相同引擎。我认为它比最快的Android手机还要快，因此物超所值。

Raymond James分析师克里斯·卡索（Chris Caso）：我想问是关于iPhone SE回归的决策以及它在整个iPhone产品战略中的位置。此外你决定降低iPhone 11的价格，这意味着什么？能否谈谈iPhone的定价策略和灵活性?这是否有助于增加用户并将人们带入苹果生态系统？这对毛利润率又意味着什么?

蒂姆·库克：首先，我们一直致力于以低廉价格提供最好的产品。这一根本战略没有任何改变。如你所知，我们距离此前发布iPhone SE确实有一段时间了，看到它的回归真是太好了。这是一款深受喜爱的产品。我只会说给人们最好的价格、最好的产品。

克里斯·卡索：接下来的问题是关于商品价格波动的。我想你已经预料到商品价格会在第一财季有所下降。你对整年的商品价格有何种预期？在当前形势下，下半年商品价格波动对美国市场利润率来说是好是坏？

蒂姆·库克：3月份NAND价格略有上涨，而DRAM、显示屏以及其他商品在第二财季的价格有所下降。我们预计NAND和DRAM的价格将维持在历史低位，而显示器和其他多数大宗商品的价格预计将下降。