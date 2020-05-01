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IDC：Q1全球智能手机出货量下降11.7%，苹果降0.4%

2020/5/1 10:35:49来源：新浪科技作者：维金责编：远洋评论：

北京时间5月1日上午消息，市场研究公司IDC周五发布了2020年第一季度全球智能手机市场的数据。数据显示，第一季度全球智能手机出货量同比下降11.7%，至2.758亿部。

根据IDC的数据，第一季度全球智能手机出货量通常会出现季度环比下降，过去3年的平均环比降幅为15%到20%。不过，2020年第一季度出现了有史以来最大的同比降幅。这是因为新冠病毒疫情从第一季度开始，同时第一季度也是中国疫情的高峰。到第一季度末，疫情还蔓延至全球其他地区。

按地区来看，2020年第一季度，中国市场的降幅最大，出货量同比下降20.3%。由于中国市场几乎占全球出货量的1/4，因此对整个市场造成了巨大影响。另一方面，全球市场对中国智能手机供应链的依赖也带来了问题。另一方面，美国和西欧市场分别同比下降16.1%和18.3%。

IDC研究总监纳比拉·博帕尔（Nabila Popal）表示：“最初只是发生在中国的供给侧问题，但目前已演变成一场全球经济危机。需求侧问题在第一季度末开始显现。虽然如IDC预期的那样，中国的供应链在季度末开始恢复，但全球主要经济体纷纷进入了彻底的隔离，导致消费者需求被抑制。在这种不确定性强的时期，消费者对支出越来越谨慎，因此很难相信智能手机的购买不会受到影响。需求下降，加上全球各地零售店的关闭停业，对包括手机在内的所有消费级设备市场都造成了严重影响。由于隔离带来的不确定性以及宏观经济受到的长期影响，手机厂商正在重新思考对2020年的展望。”

IDC研究员还表示，随着新增的新冠病毒病例开始放缓，3月份中国市场需求好于预期。然而，3月份的复苏主要是由于此前的需求被压抑。这种反弹不太可能持续，因为全球的经济下滑预计也会影响到中国和消费者情绪，预计今年只有第四季度可能会实现同比增长。

前五大厂商方面，三星第一季度智能手机出货量为5830万部，同比下降18.9%。不过，三星仍以21.1%的市场份额排名第一。三星推出了高端旗舰机Galaxy S20，而A系列手机仍持续取得成功。

华为的出货量同比下降17.1%，但以17.8%的市场份额排名第二。华为提前降价了Mate 30、P30系列，以及荣耀V30和9X系列，同时推动线上线下渠道的多元化布局，以应对市场下行的影响。

苹果第一季度的iPhone出货量为3670万部，市场份额为13.3%，排名第三。苹果的出货量同比仅下降0.4%，是前三大厂商中降幅最小的。这主要是因为iPhone 11的持续成功。展望未来，如果经济形势导致消费者更偏向于低价产品，那么近期推出的新款iPhone SE可能会带来很大帮助。

小米的出货量同比增长6.1%，市场份额首次突破10%。在印度，在全面隔离开始之前，小米推出了新的Poco和红米产品，给第一季度的数据带来了帮助。

vivo本季度市场份额为9.0%，重新进入前五，出货量同比增长7.0%，在前五名中增长率最高。vivo中低端的Y系列和S系列手机在印度取得的成功是关键驱动因素。

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关键词：苹果三星华为

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