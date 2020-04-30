华为与HERE达成合作，能否成为Google Maps可靠替代服务？

北京时间4月30日消息 在无法使用谷歌移动服务（GMS）之后，华为一直在通过其App Gallery来扩展其终端设备上的应用程序产品。近日，HERE的“WeGo”导航地图已被添加到华为的AppGallery中，为无法访问谷歌Play Store的华为手机用户提供了一个非常有用的谷歌地图（Google Maps）替代品。

据悉，HERE WeGo是一款以城市为中心的地图应用程序，为用户提供包括步行、驾驶、骑行等多种交通方式的路线指示。该地图应用还提供1300多个城市的公共交通信息，其离线地图可以在100多个国家和地区使用。

这款软件的起源可以追溯到1980年代的Navteq，然后经历了各种迭代发展，包括OVI和诺基亚地图（Nokia Maps）--聚焦于塞班系统和Windows phone。然后该平台被许多汽车制造商选择使用来提供车载导航，包括奥迪和宝马等在内。

《福布斯》对此发表评论称，获得HERE地图支持对华为来说是非常重要的。HERE WeGo旨在提供一流的导航服务，这对于那些越来越依赖于智能手机来满足所有导航需求（包括越来越多的车载导航需求）的用户来说是一个好消息。该平台还提供了优质的离线地图服务--HERE一直是Google Maps的可靠替代品，但它并没有作为标准组件被操作系统植入。

“在1985年，我们开始了一个简单的目标，那就是把地图进行数字化，并成为车载导航系统的先锋。”HERE公司表示。“现在，我们正在创造生动的3D地图，这些地图会向上延伸，并展示每一个水平层面的相关信息。我们正在放眼未来。从自动驾驶到物联网，我们正在通过战略合作伙伴关系来构建位置技术的未来。我们将共同打造面向未来的开放式解决方案。”

《福布斯》报道称，这个消息比表面上看起来更重要。是的，对于华为用户来说在，这意味着现在有了推荐的Google Maps替代服务。但是对于谷歌而言，这意味着全球第三大智能手机制造商选择了一个可靠的替代方案。随着它在数以千万计的新设备中得到广泛使用，HERE将迅速成为更多关注的聚焦点。

本月初，Counterpoint Research将HERE Technologies选为位置服务的第一选择--领先于谷歌。这家研究公司的分析师Neil Shah表示，“在我们的评估中，HERE继续成为全球领先的、最全面的位置服务平台。”

接下来将会发生什么是值得关注的。HERE的真正收获将是超越其本身作为一个地图应用，转而成为华为GMS替代服务中的一系列基础服务。华为与HERE Technologies之间的合作程度尚不清楚。但是如果HERE要成为Google Maps的可靠替代方案，那么双方的合作必须非常广泛。