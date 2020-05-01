Canalys：疫情导致一季度全球智能手机出货量下降13%

北京时间5月1日上午消息，市场研究公司Canalys周五发布报告称，新冠病毒疫情对2020年第一季度的全球智能手机市场造成了严重影响，出货量同比下降13%，至2.72亿部。

根据Canalys的报告，第一季度三星重新成为市场第一，但出货量同比下滑17%，至6000万部。华为的出货量为4900万部，同比下降17%。该公司正继续从海外市场向中国市场转移。苹果排名第三，出货量同比下滑8%，至3700万部。前五名中表现最好的是小米，排名第四，销量同比增长9%，达到3000万部。Vivo排名第五，销量为2400万部，同比增长3%。

在进入2020年之初，全球智能手机市场表现良好，此前已连续两个季度实现增长。Canalys高级分析师本·斯坦顿（Ben Stanton）表示，但目前“对新设备的需求已崩塌”。“今年2月，当疫情集中在中国时，相关厂商主要关心如何生产足够多的智能手机来满足全球需求。但3月份，情况发生了很大变化。智能手机制造业现在正逐步恢复，但随着全球一半地区受到疫情的严重影响，手机销量暴跌。糟糕的业绩、裁员和停工给市场造成了极大的焦虑和不确定性。对大部分人来说，智能手机仍是必需品，线上渠道供货确保必须更换手机的人可以购买，但许多将新手机作为奢侈品的消费者推迟了购买。”

Canalys分析师指出，几乎没有智能手机厂商能承受当前的冲击。由于制造业务集中在韩国和越南，三星在2月份处于有利地位。然而随着疫情的全球蔓延，这样的优势很快就消失不见。由于iPhone 11在本季度早些时候的强劲销售，苹果是受影响较小的厂商之一。此外，苹果近期推出的新款iPhone SE有重要战略意义，可以在用户等待5G旗舰设备之际确保iPhone的出货量。华为的海外出货量暴跌了35%，该公司推出了第一款没有集成谷歌移动服务的P系列手机P40。然而，渠道商对这些未经过市场检验的产品感到担忧，因此最初的渠道订单低于华为的预期。

根据Canalys的报告，疫情对智能手机销售渠道也造成了巨大影响。在欧洲等执行严格隔离措施的地区，全渠道零售商正尽力将线下库存转移到线上渠道，但为此付出了巨额成本。这些零售商在仓储、运输和送货方面的能力还没有做好全面向线上转移的准备。这也影响了它们从供应商和分销商处进货的需求。Canalys分析师预计，在这些地区，未来几周电商渠道将出现明显的优势。