VR体验真实触感不再是梦？美大学开发出“木偶”配件

5月1日消息，据外媒报道，虚拟现实（VR）技术已经出现，但它并不尽如人意。其中最重要的就是：虽然今天的VR系统已经可以塑造令人身临其境的视觉体验，但它们并不能满足我们所有的感官体验，比如至关重要的触感。

不过，这种情况似乎很快就会改变。美国卡内基梅隆大学的研究人员开发出了一种新设备，可以通过在手上绑上多根绳子（弦线）来让人体验触摸障碍物和重物的感觉。

这款设备名为WiReality，是一款可穿戴式VR触觉系统原型，它利用被固定的可伸缩弦线，在3D空间中准确锁定手部的各个关节。这使与墙、家具和扶手等对象形成有形交互成为可能。

WiReality的工作原理是这样的：假设你戴上了VR头显，并在靠近一堵墙。当你的手靠近墙壁时，这个机制会锁定设备上的弦线，你会立即感觉到你真的在触摸墙壁，而实际上你的手只是在空中挥舞。

此外，弦线还能让人们感觉到虚拟雕塑的轮廓，并在推动物体时感觉到阻力。你甚至可以与虚拟角色击掌，这意味着你的手永远不会悬空。

研究小组使用弹簧式牵引器它们类似于钥匙链或ID徽章上的牵引器，并且由于增加了棘轮机制，弹簧可以使弦线保持紧绷。有了这套系统，每当用户接近虚拟栅栏时，设备棘轮就会按顺序接啮合。当人收回手时，弦也会随之放松。

这给WiReality带来很多优势，因为弹簧控制的弦线减轻了重量，只消耗了很少的电池电量，并保持了较低的成本。整个设备重量约为280克，而且相当便宜，根据研究人员的说法，批量生产的版本成本可能不到50美元。

这样的设备在涉及与诸如迷宫和虚拟博物馆之类的物理对象的交互的VR游戏和体验中可能非常有用。在新型冠状病毒疫情导致的封锁中，这样的技术甚至有可能改变某些领域的游戏规则。