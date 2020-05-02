XMG Ultra 17笔记本发布：十代酷睿桌面处理器加持

IT之家5月2日消息 英特尔昨天正式推出了十代酷睿桌面处理器，IT之家也做了相关报道。而十代酷睿桌面处理器发布没多久，德国游戏本制造商XMG就推出了其高端笔记本电脑XMG Ultra17系列，搭载的正是十代酷睿桌面级处理器。

XMG Ultra 17将配备三个CPU选项，顶级的SKU将采用10核心20线程的Core i9-10900K，然后是8核心16线程的Core i7-10700K，以及Core i5- 10600K，带6核12线程。Ultra 17的主板基于Z490 PCH，与具有Ryzen CPU的XMG APEX 15主板上的B450芯片组相比，拥有更好的I / O功能。

显卡方面，XMG Ultra 17可选配RTX 2070，RTX 2070 SUPER和RTX 2080 SUPER，所有的显卡均为8GB GDDR6显存，其TGP范围为115W至200W。

屏幕方面，该机搭载17.3英寸全高清IPS屏幕，刷新率240 Hz，支持G-Sync Ready技术 。Ultra 17上拥有4个DDR4 DIMM插槽，最多可支持128 GB的内存。同时，新款笔记本还配备了一个更大的电池，额定功率为97Wh和2280W PSU。

另外，新笔记本将拥有4个M.2端口，3个USB 3-2 Gen 2（Type-A），1个USB 3.2 Gen 2（Type-C），1个USB 3.2 Gen 2x2（Type-A）。C），1个Thunderbolt 3（Type-C），2个Mini DisplayPort 1.4、1个HDMI 2.0，单个2.5 Gigabit LAN端口和一个HD音频插孔。整个产品的重量也更大，为3.8 Kg。

XMG Ultra 17将于5月20日开始预售，6月底发货，目前只知道i7-10700K，NVIDIA GeForce RTX 2070、16 GB RAM和500GB SSD的款式的价格为2800美元，约合人民币19000元。



