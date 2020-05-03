苹果一季度业绩超预期，分析师预估二季度更乐观

据外媒报道，苹果公司日前公布的第一季度（第二财季）业绩超出了华尔街的预期，这促使许多分析师重新调整了他们对该公司第二季度及以后的预测。

摩根大通

摩根大通首席分析师萨米克·查特吉(Samik Chatterjee)认为，基于几个因素，苹果第二季度股价表现将好于大盘，这些因素包括iPhone在2019年的销售势头好于预期、4月份产品收入趋势改善、iPad和Mac销量因办公环境改变而有所提升以及服务业务的弹性好于预期。

查特吉还认为，苹果在2020年晚些时候推出5G iPhone将更有优势。即使苹果没有给出第二季度业绩展望，摩根大通仍将其目标股价上调至350美元，高于其此前预估的335美元。

考恩公司

考恩公司分析师克里什·桑卡尔（Krish Sankar）表示，在家办公给苹果服务业务带来的好处以及对iPhone需求改善的预期，使得苹果成为“值得持有的防御性股票”。

这家投资银行估计，苹果第二季度将出货3000万部iPhone。无论从哪个角度来看，这都是苹果智能手机业务历史上的一个淡季。不过服务业务作为苹果的一个亮点，却“越来越亮”。考恩维持了对苹果股票的“增持”评级，并将其未来12个月的目标股价定为335美元。

Piper Sandler

投资银行Piper Sandler的分析师哈什·库马尔（Harsh Kumar）基于苹果第一季度的良好业绩，将该公司2020财年每股收益修正为12.64美元，营收2661亿美元，而此前的预估为12.32美元，营收2547亿美元。

苹果没有对第二季度业绩进行预测，但其iPhone和可穿戴设备的增长将同比下降。Piper Sandler指出，在远程办公时代，服务、iPad和Mac的弹性可能有助于苹果继续“在当前环境下前进”。该公司仍维持对苹果股票的“增持”评级。

Loup Ventures

Loup Ventures分析师吉尼·蒙斯特(Gene Munster)说，苹果第一季度业绩中缺少的是该公司如何进行长期管理。他认为，与竞争对手相比，这种方法可以在2021年为苹果提供更强大的产品路线图和更大的增长机会。尽管新冠疫情带来了影响，但苹果的年增长率还是达到了1%。蒙斯特称这是一场胜利，但指出苹果的业务在稳定之前还有很长的路要走。

Loup Ventures预计苹果第二季度营收将下降5%至10%，iPad和Mac销量将在季度基础上有所改善，服务业务将保持稳定。苹果将在9月底发布其5G iPhone，尽管5G产品周期的“爆发年”有可能推迟到2022年或2024年之后。

Wedbush

Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）称，苹果第二季度业绩可能等同于"在5级风暴中取得了重大成就"。当华尔街还在期待一场“恐怖秀”的时候，苹果却发布了几乎在所有指标上都超过分析师普遍预期的业绩。然而，缺乏对第二季度业绩展望，仍然说明了疫情带来的不确定性。

Wedbush仍维持对苹果股票的“增持”评级，并将其未来12个月的目标股价维持在335美元。自3月底以来，该公司一直维持这个价格目标。

摩根士丹利

苹果仍然是摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂(Katy Huberty)的首选，原因是人们对即将到来的5G iPhone发布和“延长的iPhone更换周期”的信心有所增强。这家投资银行仍然相信苹果有能力实现可持续的长期增长，理由包括iPhone更换周期延长、服务业务增长以及允许创新投资和回购的强大的资产负债表。

休伯蒂写道:“苹果第一季度财报没有改变我们对这些因素的看法。”该公司将苹果2020财年的营收和每股收益预期上调了4-5%，并将未来12个月的目标股价上调至326美元，远高于4月24日估计的298美元。