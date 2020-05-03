手握 1370 亿美元现金，巴菲特疫情期间并未抄底，重申不会做空美国

北京时间5月3日消息，“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）多年来一直在等待股票看起来更有吸引力。他显然不认为第一季度股市暴跌是一个机会。

随着冠状病毒疫情开始在美国蔓延，截至今年3月底，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）的巨额现金储备已经达到创纪录的1370亿美元现金（约合人民币9676亿元）。该公司表示，随着4月份抛售逾60亿美元股票，这一数字进一步攀升，使得“股神”成为今年迄今为止净卖出股票的人。

巴菲特将于本周六晚些时候主持伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会，由于全球经济和股市受疫情的冲击，他基本上一直处于幕后。这与2008年的金融危机形成了鲜明对比，当时，巴菲特对高盛(和美国银行进行了抄底投资，获得了利润丰厚的优先股。尽管伯克希尔的运营利润在第一季度有所攀升，但巴菲特警告称，疫情的影响会带来痛苦。

“随着遏制COVID-19大流行蔓延的努力在3月下旬加速发展并持续到4月，我们的大多数业务都受到了负面影响，其影响范围从较小到严重。”该公司在提交给监管机构的文件中表示。

股市的大幅下跌引发了一场关于股市下跌是否被夸大的辩论，一些金融领袖强调了买进的机会，而另一些人则预测还会出现更多的痛苦。

那些指望巴菲特发出看涨信号的人恐怕要失望了。尽管伯克希尔的股票出现了10多年来最大的季度跌幅，但该公司还是减少了股票回购，4月份61亿美元的股票净出售额远远超过今年前三个月18亿美元的净购入额。

“他一直鼓励投资者利用市场低迷的时机，在别人恐惧的时候变得贪婪，”美国金融服务公司爱德华琼斯（Edward Jones）分析师吉姆·沙纳汉（Jim Shanahan）在电话采访中说。但如果巴菲特在自家的股票上都没有看到机会，我们又该如何看待最近的市场抛售呢？这难道不是长线投资者的买入机会吗？”

截至周五收盘，伯克希尔哈撒韦公司的A类股今年以来下跌超19%，比同期标准普尔500指数12%的跌幅还要糟。

伯克希尔支付了17亿美元用于回购公司AB股，低于2019年最后三个月的回购额。该公司最近披露，由于航空公司受到旅行限制和全球范围内的国内订单的打击，它减持了在达美航空公司（Delta Airlines Inc.）和西南航空公司（Southwest Airlines Co.）的股份。

“股神“巴菲特多年来一直在寻求更高回报的投资，但在他所称的“天价”股票中苦苦挣扎。这引发了一系列问题，人们质疑巴菲特能否继续跑赢市场，让伯克希尔成为全球市值最高的公司之一。

Lountzis Asset Management总裁、负责伯克希尔股票等投资的保罗·隆兹（Paul Lountzis）表示：“他在承担自己无法真正确定的风险时非常谨慎，我认为现在就是这样。”

5月2日晚间，伯克希尔·哈撒韦公司披露一季报，业绩罕见巨亏，净亏497亿美元（约合人民币3500亿元）。但财报也有一些数据亮点，如一季度运营利润增长近6%达58.71亿美元。

伯克希尔·哈撒韦公司开始注意到大流感对旗下子公司的影响，其中包括旗下铁路公司BNSF，该公司报告第一季度业务量下降了5.2%。为工业和能源公司生产产品的精密铸件公司（Precision Castparts）报告说，其所有主要市场的销售都出现下滑，部分原因是全球流感疫情和波音公司（Boeing Co.）的737max飞机出现问题。该公司的鞋类和服装业务也受到了冲击，收益下降了34%。

该公司表示，其必不可少的几项业务继续运营，但这些业务的收入在4月份“大幅”下降，而许多不得不关闭的业务正受到“严重影响”。伯克希尔本季度没有记录任何商誉减值，但表示可能不得不在第四季度的下一次评估中减记部分业务的价值。不过，该公司称其流动性和资本“非常强劲”。

巴菲特说：“即使在最可怕的情况下，也没有什么能阻止美国。它经受住了‘大萧条’的考验，现在可能在某种程度上也是考验。最终，答案是绝不做空美国。在我看来，这在今天是真实的，就像在1789年一样，甚至在内战和大萧条最严重时也是如此。”

资深行业分析师称：“伯克希尔·哈撒韦公司仍应产生稳健的收益，并保持其财务实力，但2020年一季度的大幅下滑预示着糟糕的前景。”