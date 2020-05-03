巴菲特：承认抄底航空股犯了错，已退出对四大航投资

5月3日消息，2020年巴菲特股东大会在奥马哈召开，一年一度的投资盛宴开启。受疫情影响，巴菲特股东大会首次在线上举行。此次股东们将不会到股神故乡奥马哈现场出席。巴菲特的老搭档芒格将缺席本次会议，取而代之的是57岁的伯克希尔副董事长阿贝尔。

在股东大会开始之前，伯克希尔公布了一季度财报。财报显示，伯克希尔一季度净亏损497.46亿美元，创历史纪录，投资组合遭遇“账面巨亏”超545亿美元，同时账面现金达到了创纪录的1373亿美元。

以下为本次巴菲特股东大会全场的要点集锦：

巴菲特：少了芒格不像年会 芒格状态很好 将在2021年回归

巴菲特在开场白中说：“这看起来不像一次年会，感觉也不像一次年会。我60年的搭档查理·芒格（Charlie Munger）没有坐在这里，使这感觉起来尤其不像是一次年会。我想大多数参加我们会议的人都是来听查理的话的，但我想向你们保证，查理96岁的状态良好。”

巴菲特表示，以前习惯和查理·芒格在这里进行讲话，查理·芒格现在已经96岁了，他的身体还很强壮，但是觉得今年最好的选择是让芒格不要过来开会。查理·芒格状态良好，他将会在2021年年会回归。副董事长阿吉特-贾因没必要从纽约出发参加会议。

巴菲特：感谢阿贝尔能来开会

格雷格·阿贝尔在台上，他是我们这边的副董事长，保险业之外的业务由他负责。格雷格·阿贝尔领导的行业大概有1500亿的资源。我对格雷格-阿贝尔非常感谢，尤其是他今天能够过来跟我们一起开会。

巴菲特：关于疫情我和大家了解的一样多，结果可能不会更坏了

巴菲特称，在学校的时候会计学的不错，但是生物是一塌糊涂，所以我对于新冠病毒疫情的了解和大家一样多，结果不可能更坏了。我目前还无法完全预测新冠疫情未来的发展，“你们不知道的，我也不知道。

新冠疫情的致死率没有1918年的西班牙流感大流行高，但传染性很强。近期各国针对病毒的封锁措施是“相当大的一个实验”，相信美国经济能够克服新冠病毒带来的困难。

巴菲特：欠福西博士一个巨大的感谢

巴菲特指出，他要感谢白宫卫生顾问安东尼-福西（Anthony Fauci）让他知道并了解美国新冠疫情的发展。巴菲特说，他欠了福西一个“巨大的感激之情”。此外，巴菲特还指出，拥有像福西这样能以“非常直接的方式”进行全球健康危机沟通的人，对美国来说是“非常、非常幸运的”。

巴菲特：没有什么能从根本上阻止美国

即使受到新冠肺炎大流行的重创，巴菲特仍对美国经济将复苏持乐观态度。“没有什么能从根本上阻止美国，”巴菲特在股东大会上说。“美国奇迹，美国魔力能够战胜一切，这一次也不会例外。”

巴菲特表示，在2008年和2009年，我们的经济列车脱轨了。从银行的角度来看，路基很脆弱是有原因的。这一次，我们只是拉着火车脱离轨道，把它放在岔线。我真的不知道有什么相似之处--就一个世界上非常非常好的最重要的国家，最有生产力的国家，庞大人口的国家而言--实际上是让其经济和劳动力靠边。”

巴菲特：不要下错赌注，做空美国要小心

巴菲特还称，美国的势头不可阻挡，不要在美国上下错赌注，美国（经济）是相当强壮的。巴菲特称，美国已经接受过考验，比如大萧条。相比于1789年的时候，我们现在是一个更好且更富裕的国家。

我也不觉得任何人知道，就是这个市场明天会怎么样，下个礼拜怎么样，下个月怎么样，明年怎么样。我是相信美国，我的过往生涯，就是抓住了美国成功的机会。

如果说你要打赌做空美国，你就应该非常小心。因为你要在这方面下注的时候要非常注意，因为市场可能会发生任何事情，就是在1987年10月份，那一天市场就下降了21%。在“911”之后当时市场关闭了4天，然后又开放了，但是没有人知道会发生什么。

巴菲特：这次危机和08年没什么相似之处

巴菲特说：“2008年和2009年，我们的经济列车偏离了轨道，有一些原因导致路基在银行方面疲软。这一次，我们只是拉着火车的轨道，把它放到侧线上。而我真的不知道有什么相似之处——就世界上最重要、最有生产力、人口最多的国家而言——实际上使其经济和劳动力边缘化了。”

“但即使面对这种情况，我也想和你谈谈这个国家的经济未来。因为我仍然坚信，我在第二次世界大战中就相信这一点，我在古巴导弹危机、9/11和金融危机期间都相信，基本上没有什么可以阻止美国。

巴菲特：人们在失去信心的时候 并未看到股市的潜力

巴菲特在股东大会上表示，人们在失去信心的时候，并未看到股市的潜力。美国已经接受过考验，比如大萧条。巴菲特表示，不要在美国上下错赌注，美国（经济）是相当强壮的。相比于1789年的时候，我们现在是一个更好且更富裕的国家。

巴菲特：长期看股票回报会比国债高 别把它当作赌博

巴菲特说，从长远来看，股票仍然是比国债更好的投资。他说：“如果你在很长一段时间内持有股票，股票将比30年期国债产生更好的回报，后者现在的收益率是1.25%。是应税收入。”

“股票的表现将会优于国债。它们的表现会超过你藏在床垫下的钱，我的意思是它们是非常稳健的投资。只要他把它们当作投资，而不是赌博工具，或你认为你可以安全地以保证金购买的东西。”

巴菲特：分散投资是比较好的

巴菲特表示，分散投资是比较好的，我也是这么做的，取得不错的结果。对许多投资者而言，可以做的最好的事情就是持有标普500指数。

巴菲特：普通人最好买标普500指数基金 别信选股专家

巴菲特认为，普通投资者应该在很长一段时间内购买广泛的市场，而不是听从其他人的选股建议。

他说：“在我看来，对大多数人来说，最好的办法是拥有标普500指数基金。人们花很多钱购买这些建议，他们真的不需要。如果你押注于美国，并维持这个仓位几十年不变，你会做得比购买美国国债好得多，或者比跟随那些告诉你‘投资什么’的人好得多。”

巴菲特：4月份伯克希尔净卖出60亿美元股票

巴菲特在股东大会上表示，4月份伯克希尔回购了4.26亿美元股票，但是同期卖出股票65.09亿美元，净卖出60亿美元股票。

巴菲特表示：市场上任何事情都可能发生 切勿借钱炒股

巴菲特表示：“也许我有点偏见，我不相信有关明天、下周、下个月或者明年的市场将会怎样的预言。我知道美国会随着时间的推移而向前发展，但是我不确定。我们是在2001年9月10日学到这一点的。几个月前，冠状病毒疫情又给我们上了一课。就市场而言，任何事情都可能发生。您可以在美国下注，但您必须谨慎选择下注方式。那是因为市场上任何事情都可能发生。”巴菲特曾表示，投资者切勿使用借来钱来购买股票。

巴菲特：我们一直是保持比较高的现金

巴菲特在股东大会上表示，伯克希尔公司的一季度运作收益是比以前低得多，我们的保险业务，我们铁道公司，也发生一些变化，原来他们的营业是比较理想的，但现在受到了影响。可以看到，伯克希尔一季度末是有1240亿美元现金，将近1250亿美元，我们一直是保持比较高的现金，虽然我们在1月无法预期疫情，但我们一直保持这样的立场。

巴菲特谈疫情冲击航空业：我的投资也受损害

近几个月来，由于新冠病毒在世界范围内的传播，很多行业都面临巨大压力，而旅游业一直是受影响最严重的行业之一。具体来说，航空公司在这场危机中遭受了不成比例的痛苦，巴菲特说，大流行病已使航空业发生了非常重大的变化。

巴菲特说：“我不羡慕任何担任航空公司CEO的人。航空公司的业务发生了重大变化。对我来说，未来的前景不那么明朗了，对航空公司来说世界变了，我祝他们一切顺利，但这是我们直接拥有的将会受到损害的业务之一。”

高度评价鲍威尔：配得上与美联储前主席沃尔克同样的尊敬

巴菲特表示：“多年来，我一直对保罗-沃尔克（前美联储主席）怀有特别的敬意，就美联储主席而言，他是一个特别完美的人选……我认为杰伊-鲍威尔（Jay Powell）和美联储董事会都配得上与沃尔克同样的尊敬，因为他们在三月中旬的行动。”

巴菲特表示：“或许2008年和2009年所发生的事情在某种程度上指导了他们的工作。他们做出了规模空前的反应，从那时起，实质上使一切都按照原样进行。在3月份融资市场几乎被冻结了，直到3月23日才开始融化。而在3月份也是有史以来公司债券发行额度最大的一个月。每位在3月底和4月发行公司债券的人，都应该给美联储写一封感谢信，因为如果他们没有以前所未有的速度和决心采取行动，发行公司债券就不可能成功。”

巴菲特承认抄底航空股犯了错：已退出对美国四大航空公司的投资

巴菲特说，他在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”，由于新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止，它们的价格急剧下跌了。他说：“事实证明，我对这项业务的看法是错误的，这不是四位优秀的CEO的错。相信我，现在作为一家航空公司的CEO可不是什么好玩的事情。”“我不知道从现在起3到4年后，航空旅行需求是否会恢复到去年的水平……飞机太多了。”

巴菲特表示，他已退出了在美国最大四家航空公司的投资。这四家公司是美国航空、达美航空、美国西南航空和美联航。巴菲特说：“当我们出售某个股票时，往往是我们持有的全部股份，我们不仅仅减持仓位。”