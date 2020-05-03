股神巴菲特十大投资金句：不要下错赌注，做空国家要小心

5月3日消息，受新冠疫情影响，2020年巴菲特股东大会于当地时间5月2日改在线上举行。此次股东们将不会到股神故乡奥马哈现场出席，所有特别活动均被取消。巴菲特将与伯克希尔非保险业务副董事长阿贝尔一起回答股东提交的问题。巴菲特的老搭档芒格将缺席本次会议。

1. 巴菲特：芒格状态很好 将在2021年回归

巴菲特表示，查理-芒格现在已经96岁了，他的身体还很强壮，但今年最好的选择是不让他过来开会。芒格状态良好，将会在2021年年会回归。

2，巴菲特：长期看股票回报会比国债高

目前30年期国债收益率只有1%，通胀率只有2%，长期来看股票的回报会比国债高，它们的表现会超过你藏在床垫下的钱。

3. 谈疫情：结果可能不会更坏了

巴菲特称，对新冠病毒疫情的了解和大家一样多，结果可能不会更坏了。目前还无法完全预测疫情未来的发展。相信经济能够克服新冠病毒带来的困难。

4. 巴菲特：不要下错赌注 做空国家要小心

巴菲特称，国家的发展势头不可阻挡，不要在国运上下错赌注，我相信国家，我的过往生涯就是抓住了国家成功的机会。

5. 巴菲特：普通投资者最好买标普500指数基金

巴菲特认为，普通投资者应该在很长一段时间内购买广泛组合的市场股票，而不是听从其他人的荐股，“在我看来，对大多数人来说，最好的办法是拥有标普500指数基金。”

6. 巴菲特：要买就直接买整个企业

巴菲特表示，现在会下注在美国，伯克希尔和其他企业的工作方式不太一样，要收购就是直接买整个企业，我们常常这么做，当然也不介意收购优质企业的部分股权。

7. 巴菲特：现在是借钱的好时机 但伯克希尔不会这么做

巴菲特表示，现在对全美国人来说，是借钱的大好时光，尽管很多人并不是愿意借钱。但是伯克希尔不会这样做，“我们回笼了一部分现金，我们的钱要用在刀刃上。

8. 高度评价美联储主席鲍威尔

巴菲特表示，鲍威尔和美联储董事会都配得上与联储前主席沃尔克同样的尊敬，因为他们在三月中旬的救市行动。

9. 巴菲特：投资航空公司犯了错 已清仓四大航空股

巴菲特说，他在评估航空公司股票时犯了一个“可理解的错误”，由于新冠疫情导致的几乎全球范围内旅行停止，航空股的价格急剧下跌，已清仓了在美国最大四家航空公司的投资。

10. 巴菲特解释为何不进行大投资：价格不合适

巴菲特表示，伯克希尔仍然坐拥巨额现金储备，没有花出去是因为公司尚未找到一家价格适合收购的公司。