SpaceX与蓝色起源将帮助NASA开发载人登月系统

据国外媒体报道，美国宇航局（NASA）已选择美国太空探索技术公司SpaceX、蓝色起源（Blue Origin）和Dynetics，来为其设计和建造三个可以把宇航员带到月球表面的登月系统。

美国宇航局将月球着陆器合同授予三个竞争对手，合同总价值为9.67亿美元。目前，尚不清楚每家公司各获得多少金额。

这些着陆器是美国宇航局的Artemis项目的关键部分，该项目旨在2024年前将宇航员送到月球表面。最终，该机构将选择一个着陆器来实现这一目标。

SpaceX将用于深空探索的“星际飞船”（Starship）作为着陆器，该公司将使用其Super Heavy运载火箭来发射这艘“星际飞船”。“星际飞船”是SpaceX目前正在开发、可完全重复使用的航天器。

蓝色起源的着陆器是基于该公司去年首次发布的“蓝色月亮”（Blue Moon）着陆器打造，将得到洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼和德雷珀这三家公司的帮助。

Dynetics是Leidos Holdings的子公司，它将开发一个名为Dynetics Human Landing System的登月系统，其中包括一个具有上升和下降能力的着陆器。该公司将与包括内华达山脉公司在内的多家分包商合作开发该系统，并计划利用波音-洛克希德的合资企业联合发射联盟（ULA）的“Vulcan”火箭发射其着陆器。