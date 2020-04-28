重要一步！SpaceX星际飞船原型通过低温压力测试

4月28日消息，据国外媒体报道，当地时间周日晚间太空探索技术公司SpaceX的星际飞船原型SN4成功进行低温压力测试，设备完好无损。这一测试也为未来几周内飞船原型进行低空飞行测试打下了基础。

通过这次压力测试对SpaceX来说是重要的一步，过去进行的低温压力测试已经毁掉了不止一艘星际飞船原型。这种测试需要在飞船中注入极冷的液氮，看飞船在装满相同温度的低温发射推进剂时能否承受同样的压力。SpaceX之前已经在压力测试中损失了三艘星际飞船原型。在SpaceX公司位于德克萨斯州博卡奇卡(Boca Chica)的试验台上，这些飞船原型要么发生破裂，要么直接爆炸。SpaceX公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，这次测试有点像“垒球”压力测试，但足以满足下一步进行飞行测试的条件。

本周，SpaceX的工程师们将把公司新开发的猛禽发动机安装到飞船原型基座上。然后公司将对飞船上的猛禽发动机进行静态点火试验，看看发动机是否正常工作。猛禽发动机是SpaceX专门为星际飞船的，在最终的设计中星际飞船需要6部这样的发动机来提供动力。但SpaceX将只在此次测试原型上使用一部猛禽，并计划在未来飞船原型上不断增加发动机的数量。据马斯克说，下一个飞船原型将安装三部猛禽发动机。

一旦猛禽发动机在该飞船原型上顺利通过静态点火测试，随后公司将进行低空飞行测试。SpaceX计划将这艘飞船原型的飞行高度提高到150米，然后完好无损地降落在地面上。这将是一个简短的“跳跃”测试，意味着测试飞船有能力起飞，然后使用其发动机轻轻着陆。这种推进式着陆采用了SpaceX回收猎鹰9号火箭推进器的方式，飞船在发射后返回地球或在火星等其他星球着陆时所使用的技术是一样的。

早在去年8月份，SpaceX就利用名为“星虫”的星际飞船原型进行了一次类似的跳跃测试。那艘飞船原型和星际飞船的最终设计相距甚远，看起来更像带有着陆支架的水塔。而名为SN4的新飞船原型在大小和形状上更接近星际飞船，但仍然会缺少一些最终设计中的硬件。马斯克表示，在几周内，跳跃测试的一切都应该“准备就绪”，但等待美国联邦航空管理局(FAA)的审批“可能需要更长时间”。

与此同时，SpaceX仍在更新星际飞船的设计，并对这一未来运载工具进行改造。下一个星际飞船原型的生产已经在进行中，该公司正在博卡奇卡快速进行研发工作。