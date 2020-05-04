Uber 拟要求司机乘客佩戴口罩，研发新技术检测

5月4日消息，据外媒报道，美国当地时间周日，网约车巨头Uber发言人证实，该公司计划在未来几周内实施一项新政策，即要求美国和其他部分国家的司机和乘客佩戴口罩或面罩。同时，Uber还在开发一种新技术，可以在司机开始接受乘客出行前检测他们是否戴着口罩。

据悉，Uber预计其核心网约车业务将在新型冠状病毒疫情爆发期间重启，因此计划要求美国和其他部分国家的司机和乘客在使用该平台时戴口罩或面罩。据知情人士透露，高管们在前几天的会议上批准了这项新政策，预计这项要求将在未来几周内推出。

知情人士表示，作为这项政策的一部分，Uber正在开发新技术，以便在司机上线并开始接受出行之前检测司机是否戴着口罩或面罩。由于这项政策决定是最近才做出的，尚未出台，该人士要求保持匿名。Uber已经拥有面部验证功能，作为其用于验证司机身份的“实时身份检查”功能。这位知情人士说，Uber也在研究追究乘客责任的方法。

在通过电子邮件发布的声明中，Uber发言人安德鲁·哈斯本(Andrew Hasbun)表示，该公司正在向提供“必要出行服务”的司机运送安全用品，并鼓励乘客尽可能呆在家里。

哈斯本称：“随着各国重新开放，Uber最关注的是安全，并谨慎行事。我们的团队正在为下一阶段的恢复做准备，我们都将在其中发挥作用。我们将在准备就绪时直接与用户沟通更新情况，但与此同时，我们继续敦促所有乘客和司机在使用Uber时戴上口罩或面罩。”

Uber已经要求司机偶尔自拍，作为其2016年推出的实时身份检查功能的一部分。该公司会将司机自拍照与公司的文件进行比较，以确保它们完全匹配。

由于新型冠状病毒疫情爆发，美国大部分地区都处于“就地避难”禁令控制之下，Uber的网约车业务受到了沉重打击。Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在3月份的电话会议上告诉投资者，在Uber运营的大多数主要城市，总预订量下降了70%，Uber外卖业务的增长并没有弥补网约车业务方面的损失。据上个月底的消息称，Uber正在考虑裁员20%，但该公司尚未就裁员里否立即进行发表评论。

但随着美国部分地区开始重新开放，Uber和其他出行公司一样，也在考虑如何重振旗鼓。在过去的一周里，捷蓝航空(JBLU)、达美航空(DAL)和美国航空(AAL)都表示，乘客很快就会被要求戴口罩。这些公司都在疫情中受到了重大影响。

一旦新政策出台，Uber司机和送货人员将被要求戴上某种面罩，比如口罩或头巾，无论他们是否收到了公司提供的口罩。Uber表示，正在努力尽快将口罩送到需要这些个人防护设备的司机手中。

今年4月，Uber表示，该公司开始向司机和送货人员运送口罩以及消毒喷雾。该公司当时表示，将向其全球员工购买并发运数千万个面罩。然而，由于供应有限，以及优先考虑供应医护人员，这些口罩可能需要一段时间才能到达司机手中。在美国，Uber表示，它正在优先向要求司机佩戴面罩的城市和活跃司机发放口罩。

纽约大学流行病学教授罗宾·格尔森(Robyn Gershon)表示，由于新冠病毒在密切接触中很容易传播，比如在车辆里，“绝对需要每个人都佩戴口罩”或遮脸。她说，这些口罩应该经常换掉，比如“长时间工作”的司机每八小时换一次口罩。格尔森称，口罩使用后应该放入拉链锁袋中，如果可重复使用，应该清洗。

此外，格尔森建议司机在每个乘客下车后，如果可能的话，应该对车辆进行消毒。她补充说，她“真的很喜欢这个想法”，在车辆上设置塑料栅栏或隔板，以保护司机和乘客，这是许多网约车公司已经开始探索的。

例如，滴滴出行正在中国和墨西哥的车队中安装塑料隔板。在印度，Uber表示，所有用于运送医生和护士的UberMedic汽车都安装了塑料板作为屏障。格尔森还说:“如果人们感到不舒服或属于高危人群，就不应该乘车。”