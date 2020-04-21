富士康威斯康星州工厂开始生产口罩，而非之前承诺的显示屏

4月21日消息，据国外媒体报道，iPhone组装商富士康位于美国威斯康星州的工厂开始生产口罩，而非之前承诺的显示屏。

周一，富士康宣布，该公司正在其位于威斯康星州芒特普莱森特的工厂生产口罩，以帮助阻止新冠病毒在全美蔓延。

据外媒报道，富士康工人将组装数万个口罩，供医疗专业人员、执法人员、药剂师和其他护理人员使用。

富士康表示，该公司已经要求部分员工在家工作，而那些不能在家工作的员工不仅要保持安全的社交距离，还要遵循安全规程和程序，其中包括使用个人防护设备。

本月上旬，外媒报道称，富士康将与美国医疗科技公司美敦力（Medtronic）合作，开始在美国制造呼吸机。据悉，该公司将在未来4至6周内在其位于美国威斯康星州的工厂开始制造呼吸机。

富士康与美敦力的合作包括“设备的设计和开发”，双方合作生产的呼吸机将基于美敦力公司的PB-560呼吸机来设计。

据悉，这两家公司的医学和技术专家正在研究和开发生产流程，以便能够迅速生产出更多的呼吸机，来应对当前的新冠病毒大流行。

今年3月，富士康曾表示，它正在推进美国威斯康星州工厂的建设。该公司曾表示，建造这座工厂是为了生产高科技显示屏。现在看来，这款产品的全面生产可能要到2022年才会开始。