打磨很久，越用越爱！小米相机部总监晒全部MIUI12全新相机重绘版图标

IT之家5月4日消息 小米此前正式发布MIUI 12，同时《MIUI全新相机版本更新计划说明》也已公布。今日小米相机部产品总监 @Queena_小米 也晒出了MIUI 12全新相机的全部重绘版图标。

IT之家了解到，全新MIUI 12共对60个相机界面图标进行重绘，包括“HDR”、“人像模式”、“8K”、“108MP”等。重绘后的相机界面图标更为简约，@Queena_小米也表示重绘版图标“打磨了很久，懂的会越用越爱”。

此次小米MIUI 12相机采用了全新的交互、界面和动效设计，支持功能、颜色和声音自定义、全屏拍摄等新功能，同时在全屏画幅下，相机拍摄按钮采用镂空设计。

下面是MIUI 12相机计划：

4月份内测已支持机型：

小米9、小米9透明探索版、小米9 PRO 5G、 K20 Pro、 K20 Pro 尊享版本、小米CC9 Pro、小米9 SE、Redmi Note7 Pro、小米CC9、Redmi Note 8 PRO、米10、米10 Pro、K30 RPO、 K30 Pro 变焦版。

5月份开发版，计划新增机型：

Redmi Note7、米8、米8探索版、米8指纹版、MiX3、MiX2S、米8 SE。

跟随MIUI 12稳定版计划，6月份再新增机型：

小米10青春版、K30 5G、K30、K20、Redmi Note7、CC9 E、米8 SE、红米Redmi 8A、红米Redmi 8、红米Redmi 7A、红米Redmi7。