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助力魅族 17/Pro ，魅族超充 USB-C 移动电源官宣：支持 LED 电量显示

2020/5/4 18:20:28来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月4日消息 此前魅族官宣魅族17/Pro手机将采用4500mAh 电池 + 30W Super mCharge超充方案，官方称“这个组合，不用焦虑了”。

近期魅族配件宣布了「超充组合」，为 17 蓄力。其中海报中还充满了彩蛋，里面的元素包括GaN氮化镓充电头，黑白两色，插头支持可折叠。现在魅族配件首先宣布了魅族超充 USB-C 移动电源，将有效缓解充电焦虑。并且支持LED数字的电量显示。

IT之家了解到，目前官方公布的魅族17信息包括：魅族17将配备骁龙865+UFS 3.1方案，内置4500mAh 电池，支持30W Super mCharge超充方案、Wi-Fi 6技术与mSmart 5G技术。6400万像素索尼IMX686领衔的横置五环式全场景影像系统，魅族17 Pro还配备3D深感探测器。魅族17 Pro全系标配陶瓷机身，拥有天青配色，魅族17系列支持第三代“双·超线性立体扬声器”，mEngine 3.0 横向线性马达，全系全量定制三星 Super AMOLED 护眼屏，支持全场景全功能NFC，钱包、卡包、钥匙包，全部承包！

魅族17系列将于5月8日在线上发布，不妨期待一下。

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关键词：魅族17魅族移动电源

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