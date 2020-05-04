天猫55吾折天盛典0点开启：跨店每满300减30元，限时抢半价

55吾折天盛典秉承“聚划算是真的划算”的初心，带给用户极致好货与极致折扣。本次55吾折天盛典活动联合天猫全行业给到更低的价格与更具品质的商品，呈现给消费者。这是一场有百万款划算货品，全网核心店铺都一起参与的全网购物狂欢，点此前往。
【活动时间】
预热期：5月1日 - 5月4日
热卖期：5月5日 - 5月7日
【活动玩法】
跨店满减每满300减30元，可叠加不封顶，此外还有前N件限时5折、定时大额神券发放、拉人助力抢5折、互动种树领红包等。
• 天猫&聚划算55吾折天盛典分会场入口一览：
• 精选会场类 - 进口超市 | 潮流时尚 | 进口超值价 | 55超值价
• 数码家居类 - 电器美家 | 直营数码 | 直营家居 | 直营宠物
• 服饰鞋靴类 - 大牌男装 | 潮流男装 | 服饰搭配 | 时尚轻奢
• 美妆配饰类 - 彩妆护肤 | 直营美妆 | 直营个护 | 直营母婴 | 母婴童装 | 直营母婴
• 粮油冲饮类 - 美味食品 | 大牌酒饮 | 直营保健 | 奶粉尿裤 | 直营食品
• 天猫51狂欢节
集结全球爆款51狂欢节惊喜好价，开年新品，品质居家不只5折，还享24期分期免息等你来抢，点此前往。
【活动时间】
热卖期：5月1日 - 5月5日
【活动玩法】
24期分期免息
• 天猫51狂欢节分会场入口一览：
• 精选会场类 - 大家电 | 小家电 | 精选手机 | 潮酷数码 | 汽车团购 | 汽车养护| 免息分期