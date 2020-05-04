拼多多百亿补贴5月电脑装机节，R5 3600X套装券后补贴价1619元！

近一年来，伴随着诸如《使命召唤16》等游戏大作的发售，PC市场又恢复了非常活跃的状态，特别是今年五一期间，因疫情原因倡导居家不出门，不少小伙伴都提前准备起了“电脑组装计划”，打算组装一台性能强劲的电脑让游戏玩的更尽兴。不过电脑硬件市场推陈出新速度飞快、价格波动又较大，如何在合适的时间选择合适的硬件产品，成了不少消费者的选择难题。

拼多多发起的“百亿补贴”几乎成为了今天电商行业的标配，5月1日，拼多多开启了“电脑组装机，5月购物节”的百亿补贴活动，各种爆款硬件产品都有着不错的优惠价格，不仅是行业底价，还可满额领券，近期有组装电脑的小伙伴，不能错过这次活动了。

据IT之家了解，本次活动的时间为5月1日-5月12日，在首页，可领满198减20、满298减30、满398减40、满498减50、满980减100、满1480减150、满1980减200、满2480减250 八张券。

其次，包括显卡、主板、内存、CPU、硬盘、显示器等等装机大件都有着百亿补贴优惠价，IT之家这里挑选几款爆款产品具体来看。

金士顿SATA3接口A400系列240g固态硬盘，补贴到手价223元，平均1GB不到1元钱，买来装机又或者是给老笔记本升级，都是不错的选择。

活动地址：点此（点击链接领取优惠券后再购买）

微星B450M M.2 Max+ AMD R5 3600X套装，领券后补贴价1619元

AMD R5 3600X官方定价为1999元，采用7nm Zen2架构，延续AMD良心的AM4接口，内置6核心，支持12线程，基准时钟频率3.8GHz，最大加速时钟频率4.4GHz，总二级缓存3MB，三级缓存32MB，不锁频，基于台积电TSMC 7nm FinFET工艺，AM4封装，内置“幽灵” Spire散热器，默认 TDP 95W。相较于上一代的旗舰R7 2700X，R5 3600X的单核心性能更强，意味着在游戏方面R5 3600X更强，目前3600X是不少玩家们装机的首选，IT之家这里推荐主板+U的套装，更具性价比，拼多多百亿补贴的微星B450M M.2 Max+ AMD R5 3600X套装，补贴价1619元，性价比非常高，有需要的值得入手了。

活动地址：点此（点击链接领取优惠券后再购买）

影驰RTX2070大将 8G 补贴价2720元

影驰RTX2070采用了12nm工艺制造的TU104-350 GPU核心，共2304个CUDA单元，RT Cores 达到36个，Tenser Cores达到 288个。采用了与RTX 2080相同的8GB GDDR6显存，采用了8+6Pin的供电设计，TDP 175W。接口方面包括三枚DP1.4接口、一枚HDMI2.0b接口，一枚Type-C接口。在实际游戏中，诸如《古墓丽影：暗影》这样的3A大作也能在2K画质下流畅运行，影驰RTX2070可以说能够满足绝大部分的玩家游戏需求。拼多多2720元的补贴价，比市场价平均便宜300元左右，性价比进一步突显。

活动地址：点此（点击链接领取优惠券后再购买）

除了上述产品之外，拼多多还推出了各种丰富的硬件专享价格，IT之家这里就不一一列举了，小伙伴们可以按需选购。

电脑组装机专场：

https://mobile.yangkeduo.com/promotion_op.html?type=22&id=133691&_x_src=wechat&_x_campaign=platform_itzj0504ft





百亿补贴H5链接：

https://mobile.yangkeduo.com/brand_activity_subsidy.html?_pdd_fs=1&_pdd_tc=ffffff&_pdd_sbs=1&_x_src=wechat&_x_campaign=platform_itzj0504ft



