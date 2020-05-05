索尼 Xperia 10 II 中国台湾发布，5 月 20 日开卖

IT之家5月5日消息 索尼Youtube账号发布了新视频，在中国台湾推出了 Xperia 10 II 手机，根据接近索尼的数码博主@ZACKBUKS的消息，这款手机将于5月20日开卖，定价 11490 新台币，约合人民币 2720 元。

视频截图：



IT之家曾报道，索尼Xperia 10 II手机配备了高通骁龙665芯片，辅以4GB RAM+64GB/128GB存储空间，三个摄像头（超广角，常规和长焦）以及迄今为止所有索尼中档手机中最大的电池。

索尼Xperia 10 II配备了6英寸OLED面板，采用21：9的CinemaWide比例和Full HD +分辨率。三个摄像头分别是一个8MP超广角摄像头，等效焦距为16mm；一个12MP主摄像头，带PDAF；一个8MP 2倍光变长焦摄像头，均垂直排列在左上角，前置摄像头为8MP传感器。

索尼称，Xperia 10 II比Xperia 10轻约10%，但更宽和更高。电池为3,600 mAh，比去年的型号高出25%以上。还有Xperia自适应充电，可调节电池的电量，从而延长电池寿命。尽管电池容量有所增加，但索尼仍设法使Xperia 10 II的厚度比其前代更薄。该机还具有防水和防尘功能，防护等级为IP65 / 68，正面和背面均配备了最新的大猩猩玻璃6，但仅支持4G网络。