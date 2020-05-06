澄清“吃软饭”之嫌，李国庆夺章后再谈当当、俞渝

“我想说说一直欠的一个账——‘我这20年’，要不然你以为我在吃软饭。” 五一假期的中间时段，一个闷热阴天的下午，李国庆匆忙从天津赶回北京。他有一个结，想要解一解。

在早先外界传闻中，李国庆和俞渝曾被认为是模范夫妻，一个是北大才子，一个是华尔街精英，两人联合创立当当，而后共同打拼出一片天下。不过在近日，李国庆向新浪科技等媒体回顾当当发展经历时强调，当当融资并非如传言所说，是俞渝帮拿到“第一桶金”。关于俞渝在公司业务上的表现，他表示“很不满意”。

李国庆强调，自己是当当“唯一创始人”，而对俞渝的定位，在他的表述中更接近CFO。

家丑外扬，一般人都十分避讳，在李俞夫妻二人的冲突中，俞渝极少出面或直接发声，但李国庆似乎毫不在意。在他看来，夫妻二人情感已经破裂，纠纷不在于情感而是股权利益，“维权”没什么不妥。此前，李国庆曾发布公告，表示想要重掌当当，是否顺利，在离婚判决之后应当就会有结果。他向新浪科技表示，公司法方面的事情还没学习透，但现在能做的，都是被精密设计出来的。

以下为李国庆自述当当发展、未来规划、俞渝评价以及对“夺章”事件的回应。内容由新浪科技进行整理，在不改变原意的基础上，有所删改：

谈婚姻

如何与俞渝相识？

李国庆：1996年，我去纽约认识了俞渝。认识三个月，我们就闪婚了。晚婚、早育。她从美国真的嫁过来，我还挺自豪的。当时正是出国热，大公司的华人们听说我们俩认识以后都不相信，说俞渝那么喜欢纽约，不可能回国。

我们回国的时候不知道干什么，那时候俞渝想得还挺天真，说一半时间她在纽约。她当时在美国做融资并购，代表买方。后来回到当当做融资，相当于是卖股份，这其实不是她擅长的。

之后，俞渝就把纽约的融资顾问事务所关掉，我们就在北京生活了。当时想以后做什么，俞渝说她不适合创业，也不想创业，而我当时做的是出版，就是当当的前身。

谈融资

当当数次融资过程是怎样？

李国庆：1999年7月，IDG资本合伙人周全找到我，说你不是想有一天咱也到网上卖书吗？现在可以了。

我当时说，中国网民刚240万，连门户还没火，我们网上卖东西还早着呢。不过周全说他们已经投了8848，就问我们干不干。我说那就干吧。所以俞渝现在有个说法是是错误的，不是她问我需要多少钱，而是周全问我需要多少钱。不存在俞渝帮当当拿到“第一桶金”的故事。

我们当时的想法，是融三四百万美金就行了。于是周全带头，拉上IDG、软银等，投了680万美金。那时候大家抢赛道，什么协议都没签，200万美金打进当当前身的北京科文书业信息技术公司。这就是当当第一次融资。

不过，第一次融资留下了隐患，俞渝当时给公司帮忙，带着律师把关合同，但她只会买公司。当时融资只给了我们20%的干股，到了2003年，我一问周鸿祎，他也融了800万、1000万美金，但他们团队占65%干股。我就不平衡了。

之后我找老股东们说这事儿，他们说，“投资也不能叫教你，你不会跟我谈判，你就认了”。我很气愤，就提出辞职。

当时我给三家股东写了一封辞职信，信里说了四件事：一，我一年内不会从当当挖人；二，我不是书生，对我来讲，融5000万人民币是分分钟的事儿，之后我要做个丁丁网；第三，我一年时间肯定超过当当；第四，我也祝福当当，我还是当当股东。

后来运气好，第二次融资来了，老虎基金找过来要投资。我把股东纠纷的事情跟老虎的人说了，他说，我来摆平。

第二天在电话会上，老虎基金就说，我们准备投1100万美金，但是李国庆和他的团队不满意，你们必须让出20点股份，否则我就把李国庆挖出来，单独干一个，就给你们三分钟时间考虑。

说完老虎基金把电话挂了，老股东们感慨老虎的“生猛”。我们的股份问题就这么解决了。这是第二次融资。再之后，到了2006年，DCM来了，当当又融了2700万美金。

谈俞渝

如何评价俞渝在当当发展中的贡献？

李国庆：在当当融资中，俞渝的贡献主要是把合同关。就是说到合同阶段，她带着我们的律师跟对方律师抠条款。比如我一开始就有的条款，就是超级投票权，说是给我的保护。虽然我从来没用过，但这是她的发现。我们比马云还早就有超级投票权。

我对俞渝作为“CFO”的作为其实很不满意，它不仅是融资上市产生了重大失误，一个重要的问题是，作为CFO，任凭账上趴着那么多钱，没有发生任何并购、收购或重组，这是CFO最大的失职。

账上闲着这么多钱，那你融资是为什么？当当有很好的收购机会。俞渝对“头衔”根本不信任，认为社会上都是骗子。她做不了投资。融资稀释了股份，但我们的钱趴在账上始终都没用。

至于俞渝在当当发展中的主要贡献，就是管着我，做绊脚石。她认为是防止了骗子。其实那个公司没腐败？她觉得抓腐败分子是自己的功劳。

谈商战

怎样跟亚马逊、京东智斗？

李国庆：业务大战里边，俞渝从来跟我是拍手称赞的。我们在百货上屡战屡败，但图书方面，当当是中国唯一一个不仅活着还活得挺好的垂直品类电商。这里面我们几个大战非常有意思。

第一战，是淘宝。它是平台，不适合卖低价格商品，那时候离开淘宝一年内的高管都不让去当当。他们对平台模型的证明失败了，小商品靠集约化，顾客在我们这至少平均买4本书，物流成本摊销后有极大的降低。第一战我们就打赢了。

第二战，是亚马逊中国跟我们打价格战。现在亚马逊从中国实体书市场退出了，他们承认我们有两招：一是我们不迷信机器算法，人工选择有价值的书，然后跟出版社谈折扣。再者是，价格战上确实打不过人家，我就利用行业和法律的力量进行限价。

第三战，对象是京东。我们上市路演的时候，刘强东宣布要进军图书，就是想打压我们股价。刘强东确实比我还猛，一年赔80亿人民币的亏损。这场恶战，我们靠四个点：一个是采购成本领先优势，一个是守住不正当竞争法，还有就是选书能力，以及对图书社区的经营。

跟京东的大战让我们在上市第一年亏了6个亿，亏在哪了？他们打我图书，我就打他手机。我给手机补贴，赔钱卖，在他们家后院放火。

谈教训

当当发展中存在哪些问题？

李国庆：在几场商战中，我得到了董事会全力支持，不过用人各方面，俞渝不同意。

我跟俞渝约法三章：你在公司内部，就是副总，我有决定权。什么事，是董事会决定，不是咱俩夫妻商量。当时约定五件事，由董事会投票表决：第一，战略；第二，预算；第三，奖金政策；第四，前5号人物的任用与辞退；第五，增发期权。

结果这五件事我们老有分歧。李斌（蔚来汽车创始人，曾在当当前身公司任总经理）这十几年，原话没变：当当没有俞渝比现在好10倍。有董事会成员跟我们说，你们俩别让我们投票了，回家再商量。周全曾经提议，让俞渝回家，生老二去。后来董事会决议，让俞渝挂职董事长，等她回家。

当当发展中有三个教训。第一个教训，上市就应该融7亿美金，估值调到20亿估值。如果手里拿了7亿美金，后边的人不敢疯狂砸京东。第二个教训，上市之后，外边买当当股票占到持股比例5%的，都强调报BAT粗腿。但我们什么动作都没有。第三，如果股价继续高涨，我们就可以增发、并购，但什么也没做。另外还有一些失误，比如没做好市值管理。

除了资本层面，还有就是夫妻店治理的问题。就是人才留不住。去年我还去跟张一鸣说，你们什么时候进军电商，告我一下，我能给你推荐整建制的三个集团军。

谈未来

离婚可有和解机会？

李国庆：和解也在探讨。其实这是中国人要学会的散伙机制，就是不谈贡献大小了，股东之间有矛盾这是事实，那么就应该散伙。

我当时就跟俞渝说，你不该是把我赶走，而应该是给我钱，把我买走，买出去。我们商量以什么价格买我的股份，你们找钱去就可以了。现在我找了钱，把俞渝买走的钱已经找好了。但是她不走，她不同意。这样她融资融不成，我融资也融不成。

我是等待着俞渝去融资，给我套现或者上市，所以我一忍再忍。她就抓住我这个软肋了。直到去年7月，从此就不忍了，以斗争求团结。

是否有可能创办新当当？

李国庆：我觉得当当本身的流量，每天日活几百万是很不容易的。现在看我们早晚读书，从1万日活蹦到2万日活都是一个大槛。

关于当当，我觉得，现有的高级副总和外边走的两个高级副总，谁当总裁都比俞渝好。不见得非得是我当总裁才比俞渝好。当当在新的发展上要注入新的力量和新的资本。

你对未来有何打算？

李国庆：未来就是争权夺利。

我原来还想，权都不争了，让俞渝来管，给我套现就行了。现在发现，俞渝没有动作不做分红。说融资，这一转眼三年过去了，没融着。我觉得让她这么把持当当，我面临的利益得不到保证。所以我必须奋起反击。

第二点呢，就是权力。利益跟权力是相关的，权力决定公司的发展。公司能不能除了利润改善，让销售和市场份额也焕发出新的想象力，我觉得这方面俞渝不称职，我作为股东非常不满意。

给了她这么多时间，她把我已经发育的新业务弄在手里搞得停滞不前。居然能把100%、 85%的增长弄成3%到6%的增长，我都不知道怎么干的。

我想重掌当当，不仅是保证我的利益，也保证全部股东，包括俞渝的股东利益。此外，我还想创造更大的价值。抓住一个知识付费，当当很快就会进入300亿估值的门槛，再抓住一个板块，它就是600亿的市值。这才是当当。

我现在要创造600亿的当当，只需要三年。当当可以走知识付费的道路，还可以考虑IP联动和孵化，这也是一块很大的市场。对我来说，梦想犹在。

谈夺章

不担心“抢夺”公章对未来融资有影响吗？

李国庆：投资人特怕团队洗他们的钱，我第一次使用这些年在投资圈的口碑。“第一次”是一个很高的评价，都是自己控制这么多团队，好多合伙人之间最后都发现谁黑钱了，以这为由还托了关系给送进监狱。这方面我一点压力都没有。

第二，有前面的积累，能看到我是被老婆挤得真急了。我认为早该动手。其实我早有机会，应该像现在这么强硬。包括这次我本来也还有机会，该带人进驻当当。当当那些老人虽然跟我隔着两级，现在的人至少隔了一级，难道还有人跟我动手吗？连堵我的人都没有，还有人给我敬礼。所以下一步本来就是做好准备，进驻当当管理。

这件事，就看两口子的股权是不是最后判决就二一添作五。现在没判决书，当然可以这么默认了。

离婚判决后，能否重掌当当是不是可以有结果？

李国庆：这方面我还没学习透。我们公司章程的规定，是什么事都过一半就行。这方面我肯定都过了。可是公司法章程有几件事必须过三分之二才行。我跟俞渝，无论谁永远也过不了三分之二。这是法律团队设计的事。不过现在能做的，都是被精密设计出来的。